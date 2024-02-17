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В конце января этого года 20-летняя жительница с. Федоровка Нина ДОБРОЖАН посетила столицу Кении Найроби и портовый город на востоке страны Момбасу, побывала на сафари и увидела, как живут местные племена. О том, как изменилась ее жизнь после участия в конкурсе красоты «Мисс Казахстан - 2022» и о своих впечатлениях от поездки в Африку, Нина рассказала корреспонденту «НГ».