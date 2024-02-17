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≡ «Хотела пощекотать себе нервы» - «Мисс Костанай - 2022» отправилась в самое сердце Африки. Что она там увидела
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48603
«Хотела пощекотать себе нервы» - «Мисс Костанай - 2022» отправилась в самое сердце Африки. Что она там увидела
Отправлено: 17.02.24 - 17:42
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В конце января этого года 20-летняя жительница с. Федоровка Нина ДОБРОЖАН посетила столицу Кении Найроби и портовый город на востоке страны Момбасу, побывала на сафари и увидела, как живут местные племена. О том, как изменилась ее жизнь после участия в конкурсе красоты «Мисс Казахстан - 2022» и о своих впечатлениях от поездки в Африку, Нина рассказала корреспонденту «НГ».
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1907
Re: «Хотела пощекотать себе нервы» - «Мисс Костанай - 2022»...
Отправлено: 17.02.24 - 17:42
#1
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Нина (в центре) в казахском национальном костюме и члены племени масаи///Ну, насмешили.Где национальный казахский костюм? Всего лишь чапан на девушке в шортах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35710
«Хотела пощекотать себе нервы» - «Мисс Костанай - 2022» отправилась в самое сердце Африки. Что она там увидела
Отправлено: 17.02.24 - 17:52
#2
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С каких то пор нам на уши вешают лапшу те, кто участвует в иноземных конкурсах, показывая свои оголенные тела..
Это вообще что за фигня?
Давайте еще и Алину начнем слушать, Еременко, красивая мисс, под ником Хеннеси, она же получила Оскар.

[Исправлено: 111, 17.02.2024 - 17:56]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5819
Re: «Хотела пощекотать себе нервы» - «Мисс Костанай - 2022»...
Отправлено: 17.02.24 - 18:31
#3
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Цитата:
КГСПС:
чапан


Надо думать так: - национальный костюм - это в общем, а чапан - это уже конкретика, частность.
Например:- Нина вышла на сцену в национальном костюме, или же более конкретно: Нина вышла на сцену в кимешек, в саукеле, в камзоле и так далее.
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