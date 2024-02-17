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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:19
#1531
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Цитата:
abaika95:
Ой. Где вы увидите колбасу от розумовича в Астане, алматы, актобе. Назовите хоть один магазин.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:20
#1532
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кстати для справки

молоко из россии-ховно
сыр-ховно
колбаса-бумага и ховно жрать не возмножно
мясо и курица-как картон-ховно
конфеты как будто масло одно пальмовое-ховно
сгущенка-ховно
минералка (если не есентуки)-вся ховно


теперь из плюсов что бывает привожу из челбинска
хлеб вкусный-по 3 месяца может не портится стоять открытый)))
заморозки всякие типа хинкали, блины, манты,пельмени из "ермолино"
выпечка неплохая из магнита всегда к чаю беру ну у нас такая же есть во всех кулинариях
иииии собственно всё
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:23
#1533
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Цитата:
abaika95:
к слову чисто ради интереса пошел посмотреть чем же я сегодня российским кормился таким чтобы спасибо сказать росиюшке

Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:34
#1534
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Цитата:
Vit:
Ой. Где вы увидите колбасу от розумовича в Астане, алматы, актобе. Назовите хоть один магазин.

Незнаю
Я же там не живу
В Костанае только разумович
В других городах свои бренды
Цитата:
Vit:
Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?

А какая разница кто директор? Производят то у нас? К слову кетчупы Цин Каза на голову выше российских отстоев
Как российский кетчуп возьму какая то параша уксусная с томатом

Ради объективности
Консервы рыбные российские беру
Доброфлот вроде неплохие
Ну у нас по географическим причинам океанов рядом нет потомучто)


Далее едем

Алкоголь
Пиво только наше- эрзман,Алмата,Прага или руднеское Жигулевское
Российскую парашу пить не возможно
Водка только наша желательно актюбинская
Коньяк и шампанское только Бахус алматинский
Вино только Грузия, российское краснодарское или крымское полное ховно,подкрашеный спирт с виноградным соком
Вермуты-калдирола Бьянко (Италия) копейки стоит у нас
Газировка-кола,пепси алматинские
Сыры косички камыстинские или Петропавловские,чипсы,сухари местные может работают по российской лицензии незнаю

Если так коснутся то российского то действительно ничего не берём
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:41
#1535
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Вся молочка от сметаны до йогурта -дэп
Колбаса разумович или бам заТобыльский
Хлеб наш
Мясо наше
Кура,яйца наши
Макарошки наши
Крупы наши
Овощи фрукты наши либо Узбекистан
Кондитерка наша

Что там ещё надо?

В фастфуд если иду то турецкие денеры либо американские гамбургеры жрём
Узбекские манты или лагман
Ресторана российского сетевого у нас нет
Даже крошки картошки какой нибудь

Вещи,обувь? Турция,Китая,Киргизия сплошником

Бытовая химия не смотрел но наверняка Россия спорить не буду но и то не факт
Телики,компы, смартфоны китайские
Мебель ну тут труднее определить но может часть российской от Икеи какой-нибудь филиальной

Книги,только Россия и только заказ через валдберис или озон
Тут бесспорно
Благо успел Акунина перед запретом прикупить
Казахстанское книгоиздание лихорадит как-то непонятно

Что ещё,чем мне России благодарным быть?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:41
#1536
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Цитата:
abaika95: Производят то у нас? К слову кетчупы Цин Каза на голову выше российских отстоев
Боюсь что все печально. Я сам был в шоке. Нету там не чего. Нашего. Я увидел то что не должен видеть .боюсь что б не какать на себя китайскую мафию. Вобщем не хочу больше кушать не я лучше иморт будут брать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:44
#1537
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Смешно то что даже в белорусских магазинах спрашиваю колбаса откуда? Затобыльская по белорусской лицензии выпускается
Манты,пельмени тоже затобыльские
Сыр чисто из Белоруссии вот собственно и всё
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:52
#1538
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Цитата:
abaika95:
Колбаса наша действительно вкусная.я опроверг тему про вкусную беларусскую.мне шеф говорит привези я о окей. Он был в шоке Ну тушенка тема.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21986
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:15
#1539
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Цитата:
abaika95:
в россии магазин где все на узбекском и русский туда не заходит так как ничего не понимает в описании товара, норм?

Там такого в принципе быть не может. Исторических предпосылок к этому не было. У вас, кстати, кроме фейковых подстав, а тоже такого не припомню.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:19
#1540
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Vit:


Всё сравнили ??? Там хорошо - тут плохо; там плохо- тут хорошо. Всё в меру.
Осталось , как настоящие мужчины - ДЛИНОЙ помериться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:21
#1541
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Цитата:
maxsaf:
Там такого в принципе быть не может.


Вы разве в России жили ?? Судя по вашим диссидентским воспоминаниям: - вы сразу из родного Казахстана в ненавистный Запад рванули, разве не так?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21986
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:24
#1542
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Цитата:
ACROS:
Вы разве в России жили ??

Нет, а что?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:29
#1543
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Цитата:
abaika95:
Мясо наше

какое наше?
Мясо свинина с Росии фурами заезжает во все супермаркеты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21986
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:31
#1544
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Цитата:
abaika95:
самое смешное

Цитата:
abaika95:
ну не дебилы? дебилы!

Самое смешное, когда наша планета станет непригодной для жизни после массированного обмена ядерными ударами - мутант с номерком 95 будет и дальше убеждать себя что сделал все правильно, топя за территориальную целостность Чернобыля. :lol: знатная будет победа...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:34
#1545
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Цитата:
abaika95:
Овощи фрукты наши либо Узбекистан

Бананы,апельсины,яблоки,то же наши?
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