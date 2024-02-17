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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:19
Цитата:
abaika95:Ой. Где вы увидите колбасу от розумовича в Астане, алматы, актобе. Назовите хоть один магазин.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:20
кстати для справки
молоко из россии-ховно
сыр-ховно
колбаса-бумага и ховно жрать не возмножно
мясо и курица-как картон-ховно
конфеты как будто масло одно пальмовое-ховно
сгущенка-ховно
минералка (если не есентуки)-вся ховно
теперь из плюсов что бывает привожу из челбинска
хлеб вкусный-по 3 месяца может не портится стоять открытый)))
заморозки всякие типа хинкали, блины, манты,пельмени из "ермолино"
выпечка неплохая из магнита всегда к чаю беру ну у нас такая же есть во всех кулинариях
иииии собственно всё
молоко из россии-ховно
сыр-ховно
колбаса-бумага и ховно жрать не возмножно
мясо и курица-как картон-ховно
конфеты как будто масло одно пальмовое-ховно
сгущенка-ховно
минералка (если не есентуки)-вся ховно
теперь из плюсов что бывает привожу из челбинска
хлеб вкусный-по 3 месяца может не портится стоять открытый)))
заморозки всякие типа хинкали, блины, манты,пельмени из "ермолино"
выпечка неплохая из магнита всегда к чаю беру ну у нас такая же есть во всех кулинариях
иииии собственно всё
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:23
Цитата:
Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?
abaika95:
к слову чисто ради интереса пошел посмотреть чем же я сегодня российским кормился таким чтобы спасибо сказать росиюшке
к слову чисто ради интереса пошел посмотреть чем же я сегодня российским кормился таким чтобы спасибо сказать росиюшке
Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:34
Цитата:
Незнаю
Я же там не живу
В Костанае только разумович
В других городах свои бренды
Цитата:
А какая разница кто директор? Производят то у нас? К слову кетчупы Цин Каза на голову выше российских отстоев
Как российский кетчуп возьму какая то параша уксусная с томатом
Ради объективности
Консервы рыбные российские беру
Доброфлот вроде неплохие
Ну у нас по географическим причинам океанов рядом нет потомучто)
Далее едем
Алкоголь
Пиво только наше- эрзман,Алмата,Прага или руднеское Жигулевское
Российскую парашу пить не возможно
Водка только наша желательно актюбинская
Коньяк и шампанское только Бахус алматинский
Вино только Грузия, российское краснодарское или крымское полное ховно,подкрашеный спирт с виноградным соком
Вермуты-калдирола Бьянко (Италия) копейки стоит у нас
Газировка-кола,пепси алматинские
Сыры косички камыстинские или Петропавловские,чипсы,сухари местные может работают по российской лицензии незнаю
Если так коснутся то российского то действительно ничего не берём
Vit:
Ой. Где вы увидите колбасу от розумовича в Астане, алматы, актобе. Назовите хоть один магазин.
Ой. Где вы увидите колбасу от розумовича в Астане, алматы, актобе. Назовите хоть один магазин.
Незнаю
Я же там не живу
В Костанае только разумович
В других городах свои бренды
Цитата:
Vit:
Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?
Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?
А какая разница кто директор? Производят то у нас? К слову кетчупы Цин Каза на голову выше российских отстоев
Как российский кетчуп возьму какая то параша уксусная с томатом
Ради объективности
Консервы рыбные российские беру
Доброфлот вроде неплохие
Ну у нас по географическим причинам океанов рядом нет потомучто)
Далее едем
Алкоголь
Пиво только наше- эрзман,Алмата,Прага или руднеское Жигулевское
Российскую парашу пить не возможно
Водка только наша желательно актюбинская
Коньяк и шампанское только Бахус алматинский
Вино только Грузия, российское краснодарское или крымское полное ховно,подкрашеный спирт с виноградным соком
Вермуты-калдирола Бьянко (Италия) копейки стоит у нас
Газировка-кола,пепси алматинские
Сыры косички камыстинские или Петропавловские,чипсы,сухари местные может работают по российской лицензии незнаю
Если так коснутся то российского то действительно ничего не берём
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:41
Вся молочка от сметаны до йогурта -дэп
Колбаса разумович или бам заТобыльский
Хлеб наш
Мясо наше
Кура,яйца наши
Макарошки наши
Крупы наши
Овощи фрукты наши либо Узбекистан
Кондитерка наша
Что там ещё надо?
В фастфуд если иду то турецкие денеры либо американские гамбургеры жрём
Узбекские манты или лагман
Ресторана российского сетевого у нас нет
Даже крошки картошки какой нибудь
Вещи,обувь? Турция,Китая,Киргизия сплошником
Бытовая химия не смотрел но наверняка Россия спорить не буду но и то не факт
Телики,компы, смартфоны китайские
Мебель ну тут труднее определить но может часть российской от Икеи какой-нибудь филиальной
Книги,только Россия и только заказ через валдберис или озон
Тут бесспорно
Благо успел Акунина перед запретом прикупить
Казахстанское книгоиздание лихорадит как-то непонятно
Что ещё,чем мне России благодарным быть?))
Колбаса разумович или бам заТобыльский
Хлеб наш
Мясо наше
Кура,яйца наши
Макарошки наши
Крупы наши
Овощи фрукты наши либо Узбекистан
Кондитерка наша
Что там ещё надо?
В фастфуд если иду то турецкие денеры либо американские гамбургеры жрём
Узбекские манты или лагман
Ресторана российского сетевого у нас нет
Даже крошки картошки какой нибудь
Вещи,обувь? Турция,Китая,Киргизия сплошником
Бытовая химия не смотрел но наверняка Россия спорить не буду но и то не факт
Телики,компы, смартфоны китайские
Мебель ну тут труднее определить но может часть российской от Икеи какой-нибудь филиальной
Книги,только Россия и только заказ через валдберис или озон
Тут бесспорно
Благо успел Акунина перед запретом прикупить
Казахстанское книгоиздание лихорадит как-то непонятно
Что ещё,чем мне России благодарным быть?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:41
Цитата:
abaika95: Производят то у нас? К слову кетчупы Цин Каза на голову выше российских отстоевБоюсь что все печально. Я сам был в шоке. Нету там не чего. Нашего. Я увидел то что не должен видеть .боюсь что б не какать на себя китайскую мафию. Вобщем не хочу больше кушать не я лучше иморт будут брать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:44
Смешно то что даже в белорусских магазинах спрашиваю колбаса откуда? Затобыльская по белорусской лицензии выпускается
Манты,пельмени тоже затобыльские
Сыр чисто из Белоруссии вот собственно и всё
Манты,пельмени тоже затобыльские
Сыр чисто из Белоруссии вот собственно и всё
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 15:52
Цитата:
abaika95:Колбаса наша действительно вкусная.я опроверг тему про вкусную беларусскую.мне шеф говорит привези я о окей. Он был в шоке Ну тушенка тема.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:15
Цитата:
Там такого в принципе быть не может. Исторических предпосылок к этому не было. У вас, кстати, кроме фейковых подстав, а тоже такого не припомню.
abaika95:
в россии магазин где все на узбекском и русский туда не заходит так как ничего не понимает в описании товара, норм?
в россии магазин где все на узбекском и русский туда не заходит так как ничего не понимает в описании товара, норм?
Там такого в принципе быть не может. Исторических предпосылок к этому не было. У вас, кстати, кроме фейковых подстав, а тоже такого не припомню.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:19
Цитата:
Цитата:
Всё сравнили ??? Там хорошо - тут плохо; там плохо- тут хорошо. Всё в меру.
Осталось , как настоящие мужчины - ДЛИНОЙ помериться.
abaika95:
Цитата:
Vit:
Всё сравнили ??? Там хорошо - тут плохо; там плохо- тут хорошо. Всё в меру.
Осталось , как настоящие мужчины - ДЛИНОЙ помериться.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:21
Цитата:
Вы разве в России жили ?? Судя по вашим диссидентским воспоминаниям: - вы сразу из родного Казахстана в ненавистный Запад рванули, разве не так?
maxsaf:
Там такого в принципе быть не может.
Там такого в принципе быть не может.
Вы разве в России жили ?? Судя по вашим диссидентским воспоминаниям: - вы сразу из родного Казахстана в ненавистный Запад рванули, разве не так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:24
Цитата:
Нет, а что?
ACROS:
Вы разве в России жили ??
Вы разве в России жили ??
Нет, а что?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:29
Цитата:
какое наше?
Мясо свинина с Росии фурами заезжает во все супермаркеты.
abaika95:
Мясо наше
Мясо наше
какое наше?
Мясо свинина с Росии фурами заезжает во все супермаркеты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:31
Цитата:
Цитата:
Самое смешное, когда наша планета станет непригодной для жизни после массированного обмена ядерными ударами - мутант с номерком 95 будет и дальше убеждать себя что сделал все правильно, топя за территориальную целостность Чернобыля. знатная будет победа...
abaika95:
самое смешное
самое смешное
Цитата:
abaika95:
ну не дебилы? дебилы!
ну не дебилы? дебилы!
Самое смешное, когда наша планета станет непригодной для жизни после массированного обмена ядерными ударами - мутант с номерком 95 будет и дальше убеждать себя что сделал все правильно, топя за территориальную целостность Чернобыля. знатная будет победа...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 16:34
Цитата:
Бананы,апельсины,яблоки,то же наши?
abaika95:
Овощи фрукты наши либо Узбекистан
Овощи фрукты наши либо Узбекистан
Бананы,апельсины,яблоки,то же наши?
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