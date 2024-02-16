Отправлено: - 14:59

ACROS:

Если бы лично это не видел, то и не говорил бы: - лет 15 назад был в гостях у моего бывшего снабженца

[Исправлено: 111, 17.02.2024 - 15:01]

Цитата:Ну и?Ну приехал мой братан туда, да, он пил в день мало, пузырь допустим.Но по истечении нескольких лет стал таким же как и они, то есть по два пузыря пьет.Теперь он стал как они.Ну сеструха с русским мужем , те не пили тут, не пьют и там.Зять их и мой, казах, как тут бухал, так и там в России пробухал все, хату, жизнь, потом вернулся с их и моей сеструхой сюда в КЗ, сейчас так же бухает, живут на квартире до сих пор.Мало кто из уехавших не алкаш, практически все.Тем более там их дети, которые становятся такими же среднестатистическими россиянами