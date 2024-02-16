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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48602
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14093
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 14:22
#150
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Цитата:
111:
Ещё раз. Всё кто работает на америков всех ждёт один конец. Надеюсь ты не завербован.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5813
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 14:30
#151
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Цитата:
111:
наши мигранты придумали,


Если бы лично это не видел, то и не говорил бы: - лет 15 назад был в гостях у моего бывшего снабженца под Новый год, он там работал управляющим отделением в АО под Троицком; так вот: - под Новый год и после Нового год-НЕКОМУ было ухаживать за скотиной, почти ВСЕ были в ауте, он сам вместе с механиком, заводил трактор и кормораздатчиком развозил корма по базам. И никого он не увольнял: - НЕКОМУ будет работать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35688
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 14:49
#152
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Таким мы его запомним


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14093
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 14:52
#153
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Цитата:
ACROS:
Я лично работал у одного кх. Он мне честно в глаза сказал. Всё. Продаю душат. Трудно стало. Уезжаю Хош давай со мной. Да не. Я так не могу. Я пойду немного в другую сферу. (
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35688
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 14:59
#154
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Цитата:
ACROS:
Если бы лично это не видел, то и не говорил бы: - лет 15 назад был в гостях у моего бывшего снабженца

Ну и?
Ну приехал мой братан туда, да, он пил в день мало, пузырь допустим.
Но по истечении нескольких лет стал таким же как и они, то есть по два пузыря пьет.
Теперь он стал как они.
Ну сеструха с русским мужем , те не пили тут, не пьют и там.
Зять их и мой, казах, как тут бухал, так и там в России пробухал все, хату, жизнь, потом вернулся с их и моей сеструхой сюда в КЗ, сейчас так же бухает, живут на квартире до сих пор.
Мало кто из уехавших не алкаш, практически все.
Тем более там их дети, которые становятся такими же среднестатистическими россиянами

[Исправлено: 111, 17.02.2024 - 15:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35688
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 15:42
#155
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Даже в Канаде заговорили ради этого на русском

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35688
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 15:46
#156
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Даже в Жапонии русские ненавидят фашисткий режим у себя на Родине



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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5813
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 16:15
#157
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Цитата:
111:
кто из уехавших не алкаш, практически все


М..да- семейка.
Не знаю: - наши русские все уехавшие- работяги, рвачи по жизни- и тут хорошо жили и там хорошо живут.
Любят и выпить и подраться и всё остальное - но, не спившие, всё в меру.
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