Отправлено: - 15:34

Vit:

Ой. Где вы увидите колбасу от розумовича в Астане, алматы, актобе. Назовите хоть один магазин.

Vit:

Ага ну ка похвастайся. Например цин каз. Директор чистый китаец где. Там наше?

Цитата:НезнаюЯ же там не живуВ Костанае только разумовичВ других городах свои брендыЦитата:А какая разница кто директор? Производят то у нас? К слову кетчупы Цин Каза на голову выше российских отстоевКак российский кетчуп возьму какая то параша уксусная с томатомРади объективностиКонсервы рыбные российские беруДоброфлот вроде неплохиеНу у нас по географическим причинам океанов рядом нет потомучто)Далее едемАлкогольПиво только наше- эрзман,Алмата,Прага или руднеское ЖигулевскоеРоссийскую парашу пить не возможноВодка только наша желательно актюбинскаяКоньяк и шампанское только Бахус алматинскийВино только Грузия, российское краснодарское или крымское полное ховно,подкрашеный спирт с виноградным сокомВермуты-калдирола Бьянко (Италия) копейки стоит у насГазировка-кола,пепси алматинскиеСыры косички камыстинские или Петропавловские,чипсы,сухари местные может работают по российской лицензии незнаюЕсли так коснутся то российского то действительно ничего не берём