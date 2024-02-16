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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48602
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:23
#135
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Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14081
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:26
#136
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Цитата:
111: Переживаешь, желая смерти им и проклиная просто в интернете?
На. Моей родине. Родине моего деда появился еврей. Который не смог сдержать слово. Который профукал армию и теперь посылает инвалидов и женщин умерать.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
570
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:28
#137
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В США есть очень популярная фраза, но она про прошлое и зачастую про военных: «Freedom isn’t free. All gave some, some gave all…» Для наших стран можно перевести как: «Свобода не бесплатна. Все должны отдать что-то, кто то должен отдать все…»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:29
#138
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Цитата:
Vit:
Родине моего деда появился еврей.

Но народу то, ты обязан помочь, если ты хоть каплю украинцем себя считаешь?
Вот гибнут дети, беременные женщины, их сестры и братья, а ты сидишь тут в интернете, и с сарказмом говоришь, что ты якобы украинец.
Понимаю, издеваться можно, но не над народом же.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:31
#139
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Цитата:
Артем Марусич:
Свобода не бесплатна. Все должны отдать что-то, кто то должен отдать все…»

Это везде так.
У нас тут побоялись даже выйти и улицу Тарана отстоять, кинотеатр и тд, потому что всегда нужно было за что то платить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14081
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:35
#140
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Цитата:
111:
Я уже писал. Косвенно помогаю. Возя украинскую косметику из польши. Надеюсь что эти деньги идут людям. А тебе должно быть стыдно что меня упрекаешь. Это не мои родные на самолете летают и стреляют в Украине. как раз мои родные в РФ находятся в нейтралитете. Они не хотят убивать своих
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:39
#141
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:41
#142
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Костанай


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14081
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:43
#143
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Цитата:
111:
А знаешь почему мои родные не стреляют.? Потому что они настоящие украинцы. Порядочные. У них духа не хватит стрелять по детям в Донбассе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:50
#144
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Цитата:
Vit:
знаешь почему мои родные не стреляют.? Потому что они настоящие украинцы.

Мои племяши стреляют, они выполняют приказ Фюрера, убивать, одного моего пацана твои украинцы даже убили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 13:54
#145
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Вот и затряслись остальные z-патриоты, этого и добился Путин.
Что говорить о простых людях, 37й год..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 14:01
#146
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Страница 10 из 10«1...8910
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