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≡ Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48602
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 12:01
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У нас за взятки к уголовной ответственности привлекаются те же сотрудники полиции - от начальника областного департамента внутренних дел (Павлодар) до сержантов (Костанай). Кстати, взятки сержантов тоже нельзя сбрасывать со счетов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14081
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 12:01
#1
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На. Счёт коррупции и полиции хочу дядю Колю поправить если позволит 5или 7 лет назад я уже не помню точно федорвка останавливает меня. У вас превышение говорят они. ( я шел на круизе) не как не может быть. Чистый развод идёт. Я им вы че. Лоха нашли? Вобщем отпустили. Вот на днях остановился по писить. Подьехала полиция. Спросили все у вас в порядке? Помощь не нужна. Было приятно. что переживают. Они изменились. Стали правильные.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
53
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 12:27
#2
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Вот здесь, автор прав на все 100 %! Ведь никто в стране не хочет работать! Власть сделала всех граждан просителями денег, других благ, которые и сейчас живут за счет бюджетных денег и созданных преференций! Каких только нет: мошенники, взяткодатели, взяткополучатели, уклоняющиеся от налогов, стремящиеся любыми путями стать чиновником-незнайкой, провокаторы чужой идеологии, ведущей в хаос, болтуны насчет справедливости, дармоеды по жизни, бездельники на авто, лица, живущие на подачки от гос-ва, лица, создающие бестолковые и необдуманные нормативные акты, лица, разрушающие инфраструктуру, созданную в стране, лица не умеющие добросовестно и качественно строить недвижимость, лица, не берегущие полученную землю от гос-ва, которые не вкладывая средства в неё, губят её! ОНи все рядом с нами! Законы многие загуманизированы, в результате преступники уходит от реального наказания! Нет смертной казни для любой биологической особи за коррупцию, за убийства, разбои, педофилию, похищение человека и другие особо тяжкие преступления! Законы должны исполняться, но они не исполняются, потому что нет контроля со стороны государевых слуг, поскольку они меркантильны по своей сути, также нет бюджетных денег! Справедливая власть народа и законы должны быть безжалостны к негативным проявлениям исходящих от государевых слуг: от учителя, врача, сержанта до министра,от рядового судьи до верховного! Когда будет порядок в верхних эшелонах власти, тогда и низы будут вести себя порядочно!

[Исправлено: абике, 17.02.2024 - 12:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35678
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 13:47
#3
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Цитата:
За 30 лет независимости моральные устои расшатаны до предела. Совесть не котируется. 

Автор только что увидел, что делал и сам в том числе, все эти 30 лет?
То есть пассивно помогал тому, что сегодня увидел?
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