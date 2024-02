Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии

Отправлено: - 13:28

В США есть очень популярная фраза, но она про прошлое и зачастую про военных: «Freedom isn’t free. All gave some, some gave all…» Для наших стран можно перевести как: «Свобода не бесплатна. Все должны отдать что-то, кто то должен отдать все…»