Отправлено: - 13:50

Vit:

знаешь почему мои родные не стреляют.? Потому что они настоящие украинцы.

Цитата:Мои племяши стреляют, они выполняют приказ Фюрера, убивать, одного моего пацана твои украинцы даже убили.