Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп. Читать новость
В США есть очень популярная фраза, но она про прошлое и зачастую про военных: «Freedom isn’t free. All gave some, some gave all…» Для наших стран можно перевести как: «Свобода не бесплатна. Все должны отдать что-то, кто то должен отдать все…»
Но народу то, ты обязан помочь, если ты хоть каплю украинцем себя считаешь? Вот гибнут дети, беременные женщины, их сестры и братья, а ты сидишь тут в интернете, и с сарказмом говоришь, что ты якобы украинец. Понимаю, издеваться можно, но не над народом же.
Я уже писал. Косвенно помогаю. Возя украинскую косметику из польши. Надеюсь что эти деньги идут людям. А тебе должно быть стыдно что меня упрекаешь. Это не мои родные на самолете летают и стреляют в Украине. как раз мои родные в РФ находятся в нейтралитете. Они не хотят убивать своих
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