Отправлено: - 10:33

Vit:

Россия как не когда хорошо живёт. Приняла в свой дом пол Таджикистана. Узбекистана Строится, развивается. Да и много наших с Казахстана там работают...

[Исправлено: Kairat stayer, 17.02.2024 - 10:42]

Цитата:Чёта измельчали великие россияне, тут же на форуме ранее сказочные патриоты, в основном поуехавщие постоянно говорили, что наоборот они азиатам всё построили и нужно за это благодарить. Воспользуюсь случаем, поблагодарю, большое вам спасибо! Давно пропали бы, если не пришли великие россияне, а так всё построили, тем самым спасли нас!А теперь оказывается инородцы азиаты строят, тем самым помогая развиваться россиянам. Интересно получается, после второй мировой войны (Великая отечественная война) сами строили и всё восстанавливали и ещё всем помогали, не только союзным республикам, там африканцам, Кубе, Анголе и.т.д. Как ты сам говорил Виталий: Щедрая душа!