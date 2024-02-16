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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
502
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:20
#90
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:22
#91
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Цитата:
Vit:
Россия как не когда хорошо живёт

Вообще не согласен. Был на днях в Члб,в Роднике. Время 18.15 в Ашане 10 человек. 1й этаж пустой на 70%. Люди серые,злые. Друг живёт в Москве,говорит в этом году,как никогда, не чистят улицы,оч много уехало таджиков,некому подметать улицы,а те таджи которые остались,стали беспределить,ходят толпами и кошмарят москвичей. Короче,хорошего вообще мало.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:24
#92
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Цитата:
Kairat stayer:
в фонде национального благосостояния

Опустят рубль и закроют дыры,путин же ещё тот финансист :lol: Помните как он ляпнул что оч хорошо,когда доллар взлетает :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14062
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:25
#93
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Цитата:
Сабыр:
А у Зеленского руки белые и чистые? Какая же у вас память короткая. Наверно все уже забыли как все начиналось. Как Путин унижался, стоял на коленях и просил наркомана: не стреляй. Будь человеком. Вспомни че ты обещал на выборах. Минск. Турция сначала были переговоры. А потом уже пушки. Получается вы подерживаите убийства в Донбассе людей?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:28
#94
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Цитата:
Vit:
А у Зеленского руки белые и чистые?

Стоп,а где связь? Про Алексея статья и разговор.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1634
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:29
#95
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Цитата:
юля елиссева:
Сгноили Навального в тюрьме. Ликуйте форумные путинцы!

Люди, которые будут голосовать за путина- будут голосовать за убийцу!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:32
#96
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Цитата:
Vit:
убийства в Донбассе

Да если бы путин не полез в Украину,всё у всех было бы прекрасно! И периодически бомбили сами же,чтобы людей в страхе держать! Ты пойми,для володи люди-пыль. Начиная со взрывов домов в РФ в 2000е,чтобы прийти к власти.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5012
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:33
#97
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Цитата:
Vit:
Россия как не когда хорошо живёт. Приняла в свой дом пол Таджикистана. Узбекистана Строится, развивается. Да и много наших с Казахстана там работают...


Чёта измельчали великие россияне, тут же на форуме ранее сказочные патриоты, в основном поуехавщие постоянно говорили, что наоборот они азиатам всё построили и нужно за это благодарить. Воспользуюсь случаем, поблагодарю, большое вам спасибо! Давно пропали бы, если не пришли великие россияне, а так всё построили, тем самым спасли нас! :lol: :lol: :lol:

А теперь оказывается инородцы азиаты строят, тем самым помогая развиваться россиянам. Интересно получается, после второй мировой войны (Великая отечественная война) сами строили и всё восстанавливали и ещё всем помогали, не только союзным республикам, там африканцам, Кубе, Анголе и.т.д. Как ты сам говорил Виталий: Щедрая душа! :-P :-P :-P

[Исправлено: Kairat stayer, 17.02.2024 - 10:42]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14062
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:33
#98
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Люди которые голосовали за Зеленского. Тоже самое. Что навальный одной ягоды поляна. Они все брехуны.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5806
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:34
#99
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Цитата://Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них.//

Можно конечно и ЗЛОРАДСТВОВАТЬ и СОЖАЛЕТЬ по поводу гибели Навального, но вызывает уважение его позиция и СТОЯНИЕ до конца, только вопрос: - во имя чего- во имя этой ЖРУЩЕЙ и ПЬЮШЕЙ толпы, именуемый РОССИЯНАМИ, которая на 40 день уже и не будет помнить- кто и за что ??
Каспаровы, Ходорковские и прочие ЖИРНЫЕ оппозиционеры - ещё долго проживут гавкая и получая за это хлеб и будут в тренде.

В Казахстане только один человек пошёл до конца - Арон Атабек. То же самое - во имя чего ?? неужели во имя Абиловых, Аблязовых, Джакишевых и прочих ЖИРНЫХ оппозиционеров и совершенно РАВНОДУШНОГО карапаим народа??

Если оппозиционер - то иди до конца как Лёша и Арон: - в ином случае ты ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ-Хамелеон.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9726
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:35
#100
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Цитата:
Сабыр:
Помните как он ляпнул что оч хорошо,когда доллар взлетает

Для своих производителей действительно хорошо когда доллар дорогой,тогда производство получает конкурентное преимущество.
Вспомните когда рубль стоил 3.5 тнг,весь рынок начиная от огурцов и заканчивая автомобилями был завален Российскими товарами и долго такой прессинг Казахстанская экономика выдержать не смогла поэтому и у нас тенге обвалился по отношению к доллару вслед за рублём.
Так что в принципе он прав.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5012
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:35
#101
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Цитата:
Vit:
А у Зеленского руки белые и чистые? Какая же у вас память короткая. Наверно все уже забыли как все начиналось. Как Путин унижался, стоял на коленях и просил наркомана: не стреляй. Будь человеком. Вспомни че ты обещал на выборах. Минск. Турция сначала были переговоры. А потом уже пушки. Получается вы подерживаите убийства в Донбассе людей?


Сказочник из тебя не очень убедительный 8-) 8-) 8-) .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9726
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:37
#102
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Цитата:
ACROS:
но вызывает уважение его позиция и СТОЯНИЕ до конца, только вопрос: - во имя чего- во

Власть и деньги,а ради чего ещё?Или вы всерьёз думаете,что Навальный это такой мученик за народ?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1369
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:44
#103
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Цитата:
Добринцофф:
в принципе он прав

Ой ёй ёй... Что ты несешь.. Я,конечно,понимаю уровень твоего бизнеса,но всё же. Ни одна страна в мире,НИ ОДНА,не мечтает об обрушении своей валюты. Это мега глупость.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5806
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 10:48
#104
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Цитата:
Добринцофф:
такой мученик за народ


Нет, конечно: - но человек почему то пошёл до конца, если бы были чисто коммерческие и имущественные интересы, то можно было бы наверное, ДОГОВОРИТЬСЯ с той же властью - тут не взял, пролетел, возьму в другом деле и так далее.
И мы же ВСЕГО не знаем - что и как всё было на самом деле ?

Допустим тот же Немцов: - ну всё же было у человека- и власть, и деньги и имущество и положение, но почему то тоже пошёл до конца.
Нам, мелким буржуям ЭТОГО не понять. Может, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - болеют за родину ??
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