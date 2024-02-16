Отправлено: - 02:20

родом из Шанхая2022:

скучно будет без него

Цитата:----Да просто настроение такое . Серъёзно к этому не отношусь . Это как каверный на арене в цирке . Или как в школе - в каждом классе есть свой - ну сами догадались . Просто настроение хорошее . Ну а днем обязательно схожу в сквер ----наверное уйма цветов будет . Фото выставлю (Хотя цветы там всегда - недалеко от меня , часто там бываю)