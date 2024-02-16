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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
897
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:16
#75
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....Гога он найдёт обьект обажания и впаривает безостановочно,мне ответить нечем да !!! Марик ой неправильно нажал111...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:20
#76
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
скучно будет без него

----Да просто настроение такое . Серъёзно к этому не отношусь . Это как каверный на арене в цирке . Или как в школе - в каждом классе есть свой - ну сами догадались . Просто настроение хорошее . Ну а днем обязательно схожу в сквер ----наверное уйма цветов будет . Фото выставлю (Хотя цветы там всегда - недалеко от меня , часто там бываю)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:22
#77
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

----Боюсь писать , удалять ! Уже все смеются.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:25
#78
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
впаривает безостановочно,мне ответить нечем да !

----Да прикольно все это . Но утром нас здесь поудаляют - согласно соглашению !!!Кроме одного . Переходим во флуд . :lol: :lol: :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
897
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:29
#79
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Цитата:
Гога:
--Да прикольно все это . Но утром нас здесь поудаляют - согласно соглашению !!!Кроме одного . Переходим во флуд .

....да ради Бога пущай удаляют...
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