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Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:51
Цитата:
Да, и гибель моего 19ти летнего пацана на твоих руках.
Ты же решил, что украинские территории ваши, а он по глупости своей и пошел, по твоему зову.
Гога:
Там я тебе ясно сказал -
Там я тебе ясно сказал -
Да, и гибель моего 19ти летнего пацана на твоих руках.
Ты же решил, что украинские территории ваши, а он по глупости своей и пошел, по твоему зову.
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:51
Цитата:
-----Пластинку заело ? Где и когда я такое говорил ?
111:
Что Украинские территории ты считаешь своими
Что Украинские территории ты считаешь своими
-----Пластинку заело ? Где и когда я такое говорил ?
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:52
Цитата:
Да только что..
Перечитай.
Но тема о том, о другом, о смерти Навального
Гога:
Где и когда я такое говорил ?
Где и когда я такое говорил ?
Да только что..
Перечитай.
Но тема о том, о другом, о смерти Навального
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:54
Цитата:
-----Покажи , где я так считаю ? Ни разу на эту тему не высказывался . Можешь доказать обратное ? Покажи !
111:
Украинские территории ты считаешь своими и
Украинские территории ты считаешь своими и
-----Покажи , где я так считаю ? Ни разу на эту тему не высказывался . Можешь доказать обратное ? Покажи !
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:55
Цитата:
---Ну , перечитал , и где ?
111:
Перечитай.
Перечитай.
---Ну , перечитал , и где ?
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:56
Даже там есть настоящие русские
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Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:58
Даже в Краснодаре есть русские Герои
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:59
Цитата:
----На этом завершу ..Человек явно неадекватен .Редакция , обратите внимание .Правильно Alex 60 как то говорил , справки надо требовать , как для водителей .
111:
Да, и гибель моего 19ти летнего пацана на твоих руках. Ты же решил, что украинские территории ваши, а он по глупости своей и пошел, по твоему зову.
Да, и гибель моего 19ти летнего пацана на твоих руках. Ты же решил, что украинские территории ваши, а он по глупости своей и пошел, по твоему зову.
----На этом завершу ..Человек явно неадекватен .Редакция , обратите внимание .Правильно Alex 60 как то говорил , справки надо требовать , как для водителей .
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:01
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:01
Цитата:
-----Ну это недалеко от меня . И живые цветы там постоянно . И причем тут Навальный ? Не поленюсь , днем схожу .
111:
Даже в Краснодаре есть русские Герои
Даже в Краснодаре есть русские Герои
-----Ну это недалеко от меня . И живые цветы там постоянно . И причем тут Навальный ? Не поленюсь , днем схожу .
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:03
Цитата:
----Где там написано , что цветы Навальному ?Опять деза ?
111:
----Где там написано , что цветы Навальному ?Опять деза ?
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:09
Цитата:
----Ну и ? Причем здесь твой герой ?
111:
Даже в Краснодаре есть русские Герои
Даже в Краснодаре есть русские Герои
----Ну и ? Причем здесь твой герой ?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 897
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:12
Цитата:
.....да не карми ты его а то лопнет скучно будет без него
Гога:
---Ну , перечитал , и где ?
---Ну , перечитал , и где ?
.....да не карми ты его а то лопнет скучно будет без него
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:12
--
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:13
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