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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35661
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:51
#60
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Цитата:
Гога:
Там я тебе ясно сказал -

Да, и гибель моего 19ти летнего пацана на твоих руках.
Ты же решил, что украинские территории ваши, а он по глупости своей и пошел, по твоему зову.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:51
#61
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Цитата:
111:
Что Украинские территории ты считаешь своими

-----Пластинку заело ? Где и когда я такое говорил ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35661
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:52
#62
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Цитата:
Гога:
Где и когда я такое говорил ?

Да только что..
Перечитай.
Но тема о том, о другом, о смерти Навального
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:54
#63
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Цитата:
111:
Украинские территории ты считаешь своими и

-----Покажи , где я так считаю ? Ни разу на эту тему не высказывался . Можешь доказать обратное ? Покажи !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:55
#64
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Цитата:
111:
Перечитай.

---Ну , перечитал , и где ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35661
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:56
#65
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Даже там есть настоящие русские

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35661
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:58
#66
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Даже в Краснодаре есть русские Герои


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:59
#67
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Цитата:
111:
Да, и гибель моего 19ти летнего пацана на твоих руках. Ты же решил, что украинские территории ваши, а он по глупости своей и пошел, по твоему зову.

----На этом завершу ..Человек явно неадекватен .Редакция , обратите внимание .Правильно Alex 60 как то говорил , справки надо требовать , как для водителей . :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35661
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:01
#68
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:01
#69
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Цитата:
111:
Даже в Краснодаре есть русские Герои

-----Ну это недалеко от меня . И живые цветы там постоянно . И причем тут Навальный ? Не поленюсь , днем схожу .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:03
#70
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Цитата:
111:

----Где там написано , что цветы Навальному ?Опять деза ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:09
#71
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Цитата:
111:
Даже в Краснодаре есть русские Герои

----Ну и ? Причем здесь твой герой ?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
897
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:12
#72
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Цитата:
Гога:
---Ну , перечитал , и где ?

.....да не карми ты его а то лопнет скучно будет без него :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:12
#73
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--
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9621
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 02:13
#74
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