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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
Страница 4 из 4«1234
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:10
#45
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-----О , Марик появился ! Какой сегодня грушевый ???
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:11
#46
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.так ты едешь
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
893
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:14
#47
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Цитата:
111:

......у меня 2015 год самый весёлый был,ну чёш ты молчишь ? здулся что ли?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:17
#48
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Цитата:
111:
Крым это не украинская территория?

-----Еще в сотый раз тебе именно скажу - всегда считал и считаю - Крым ----российский . И , теперь в в сто миллионов раз повторю - я никогда не высказывался про 4 территории украины якобы присоединенные .Тебя такой ответ устраивает ? Или ты найдешь , где я говорю обратное ? Я то тебе ответил , но вот ты на мои вопросы ответить не можешь , слабо , однако :lol: :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:19
#49
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Грушевый закончился , пошёл за добавкой . А завтра скажет , ничего не не помню .
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
893
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:23
#50
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Цитата:
Гога:

....Здулся он Гога...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35653
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:35
#51
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Цитата:
Гога:
Еще в сотый раз тебе именно скажу - всегда считал и считаю - Крым ----российский . И

Ну вот..
По вашей конституции и Харьков и Одесса и Херсон и еще кренова туча российское.
И ты в сотый раз зигуешь, что украинская территория твоя.
Тебе жить так легче и лучше что ли?
Вы ликуете, а мне почему то стыдно за вас таких,которые теперь камня на камне не оставят от жизни и смерти Навального, который противостоял именно вам, поддерживателям режима Кремля..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35653
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 01:42
#52
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....у меня 2015 год самый весёлый был

И?
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Страница 4 из 4«1234
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