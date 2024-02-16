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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 100 из 101«1...9899100101»
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:17
#1486
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Цитата:
111:
Гога гигает постоянно, что украинские территории это Россия.

------Врать не надоело ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:20
#1487
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Цитата:
111:
Гога гигает постоянно

-------Докажи ! Давно уже на политические темы не отвечаю . Покажи хоть один пост
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:24
#1488
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Цитата:
Мишаня:
На вопросы, заданные тебе ты отвечаешь вопросом.

------Потому что нет адекватного ответа
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:28
#1489
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Цитата:
maxsaf:
Зачем? Для кого?

Например для людей
Казахов кто по русски не говорит
Плевать на таких тебе было?
Так и скажи прямо чё юлить то

Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили
А когда меня попросили сделать усилие и дать название товара на двух языках я оскорбился потомучто это зашквар и уехал в Канаду потомучто Россия отстой,и мне легче выучить английский чтобы работать с индусами чем жить с казахоязыяными или россиянами потомучто я в глубине души одних презираю а с другими жить не хочу так как страна у них бедная и стремная с диктатором у власти ))



Макс
Все всё понимают))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:33
#1490
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Цитата:
Добринцофф:
почему навальный не мог сам умереть?

Он мог умереть сам
Но умер получается от того что его в шизо постоянно сажали
Организм не выдержал
И смерть Навального это косяк только путина
Потомучто на путина все шишки полетят и полетели

Путин должен был с него пылинки сдувать
Чтобы тот сидел и назло всем толстел
Чтобы гос пропаганда в Тролинге упивалась вот какой Путин диктатор,злодей смотрите при нем оппозиция как халено выглядит даже на зоне а у вас вон в Украине журналиста убили а асандж в тюрьме похудел на 30 кг

А Путин вместо этого создал условия чтобы Навальный умер


Сдается мне Путин в КГБ до подполковника дослужился к 40 годам еле как
Незря домом дружбы заведовал всю жизнь
Больше ему не доверялось ничего
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:53
#1491
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---Лучше спать , чем глупости тут от от одного читать .Который не может ответить на простые вопросы .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 00:56
#1492
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Цитата:
abaika95:
проведи для себя мысленную аналогию

да уж давно все провел. как адик дело провернул не секрет.
секрет в другом. если он сам верил во всю эту сложносочинённую эзотерику то я ни разу не впечатлен. население было готово к "нему", и там уже совершенно не важно какая именно была бы фамилия у громогласного идиота, он бы в любом случае нашелся. и в любой приемлемой на тот момент идеологии обязательном порядке наличествовал бы враг или враги и среди них обязательно были бы коммунисты.
гораздо интереснее было бы если бы все затеи гитлера были спланированными и целенаправленными акциями. например затея с высшими и не очень расами была бы лишь наиболее эффективным средством для достижения желаемых социально-экономических показателей. вот это реально был бы "Уровень!"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:15
#1493
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Цитата:
abaika95:
Например для людей Казахов кто по русски не говорит

Ну не ходили они ко мне в магазин в Кустанае. И я по этому поводу вообще никак не парился.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:18
#1494
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Цитата:
1-я Славянская бригада в Авдеевке полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя


Предлагали же вызвать "Волгу". Теперь пленных не берут.

Весь состав 3 роты 110 бригады отрицательно родился. Рикошетом от Белгорода прилетело.

[Исправлено: Змея Подколодная, 17.02.2024 - 01:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:22
#1495
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Цитата:
abaika95:
Плевать на таких тебе было? Так и скажи прямо чё юлить то Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили

Мне было плевать на недополученную из-за неправильных ценников прибыль. Я бы предпочел лишнюю копейку потратить на рекламу - от нее толку больше было бы. Частник сам решает, насколько стараться в погоне за прибылью.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:24
#1496
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Цитата:
111:
по моему роддом разбомбили

----Ну если только по-твоему ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:28
#1497
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--------------------Уже который раз , именно для номерного ---никто здесь про это не думает даже !Всем все пофиг . Дом , семья , работа - остальное ---неинтересно .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:31
#1498
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Минюст объявил иностранным агентом основателя и бывшего владельца Тинькофф-банка Олега Тинькова.----Вот этот маразм меня больше волнует .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9606
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:33
#1499
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-------------Марик , утром не болей !!! :lol: ;-) Неспокойной , бурной ночи вам ! :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35653
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:40
#1500
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Цитата:
abaika95:
Но умер получается от того что его в шизо постоянно сажали

Да ладно, есть куча способов умертвить просто так и без следов
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