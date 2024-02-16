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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:17
Цитата:
------Врать не надоело ?
111:
Гога гигает постоянно, что украинские территории это Россия.
Гога гигает постоянно, что украинские территории это Россия.
------Врать не надоело ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:20
Цитата:
-------Докажи ! Давно уже на политические темы не отвечаю . Покажи хоть один пост
111:
Гога гигает постоянно
Гога гигает постоянно
-------Докажи ! Давно уже на политические темы не отвечаю . Покажи хоть один пост
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:24
Цитата:
------Потому что нет адекватного ответа
Мишаня:
На вопросы, заданные тебе ты отвечаешь вопросом.
На вопросы, заданные тебе ты отвечаешь вопросом.
------Потому что нет адекватного ответа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:28
Цитата:
Например для людей
Казахов кто по русски не говорит
Плевать на таких тебе было?
Так и скажи прямо чё юлить то
Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили
А когда меня попросили сделать усилие и дать название товара на двух языках я оскорбился потомучто это зашквар и уехал в Канаду потомучто Россия отстой,и мне легче выучить английский чтобы работать с индусами чем жить с казахоязыяными или россиянами потомучто я в глубине души одних презираю а с другими жить не хочу так как страна у них бедная и стремная с диктатором у власти ))
Макс
Все всё понимают))
maxsaf:
Зачем? Для кого?
Зачем? Для кого?
Например для людей
Казахов кто по русски не говорит
Плевать на таких тебе было?
Так и скажи прямо чё юлить то
Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили
А когда меня попросили сделать усилие и дать название товара на двух языках я оскорбился потомучто это зашквар и уехал в Канаду потомучто Россия отстой,и мне легче выучить английский чтобы работать с индусами чем жить с казахоязыяными или россиянами потомучто я в глубине души одних презираю а с другими жить не хочу так как страна у них бедная и стремная с диктатором у власти ))
Макс
Все всё понимают))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:33
Цитата:
Он мог умереть сам
Но умер получается от того что его в шизо постоянно сажали
Организм не выдержал
И смерть Навального это косяк только путина
Потомучто на путина все шишки полетят и полетели
Путин должен был с него пылинки сдувать
Чтобы тот сидел и назло всем толстел
Чтобы гос пропаганда в Тролинге упивалась вот какой Путин диктатор,злодей смотрите при нем оппозиция как халено выглядит даже на зоне а у вас вон в Украине журналиста убили а асандж в тюрьме похудел на 30 кг
А Путин вместо этого создал условия чтобы Навальный умер
Сдается мне Путин в КГБ до подполковника дослужился к 40 годам еле как
Незря домом дружбы заведовал всю жизнь
Больше ему не доверялось ничего
Добринцофф:
почему навальный не мог сам умереть?
почему навальный не мог сам умереть?
Он мог умереть сам
Но умер получается от того что его в шизо постоянно сажали
Организм не выдержал
И смерть Навального это косяк только путина
Потомучто на путина все шишки полетят и полетели
Путин должен был с него пылинки сдувать
Чтобы тот сидел и назло всем толстел
Чтобы гос пропаганда в Тролинге упивалась вот какой Путин диктатор,злодей смотрите при нем оппозиция как халено выглядит даже на зоне а у вас вон в Украине журналиста убили а асандж в тюрьме похудел на 30 кг
А Путин вместо этого создал условия чтобы Навальный умер
Сдается мне Путин в КГБ до подполковника дослужился к 40 годам еле как
Незря домом дружбы заведовал всю жизнь
Больше ему не доверялось ничего
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 23:53
---Лучше спать , чем глупости тут от от одного читать .Который не может ответить на простые вопросы .
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 00:56
Цитата:
да уж давно все провел. как адик дело провернул не секрет.
секрет в другом. если он сам верил во всю эту сложносочинённую эзотерику то я ни разу не впечатлен. население было готово к "нему", и там уже совершенно не важно какая именно была бы фамилия у громогласного идиота, он бы в любом случае нашелся. и в любой приемлемой на тот момент идеологии обязательном порядке наличествовал бы враг или враги и среди них обязательно были бы коммунисты.
гораздо интереснее было бы если бы все затеи гитлера были спланированными и целенаправленными акциями. например затея с высшими и не очень расами была бы лишь наиболее эффективным средством для достижения желаемых социально-экономических показателей. вот это реально был бы "Уровень!"
abaika95:
проведи для себя мысленную аналогию
проведи для себя мысленную аналогию
да уж давно все провел. как адик дело провернул не секрет.
секрет в другом. если он сам верил во всю эту сложносочинённую эзотерику то я ни разу не впечатлен. население было готово к "нему", и там уже совершенно не важно какая именно была бы фамилия у громогласного идиота, он бы в любом случае нашелся. и в любой приемлемой на тот момент идеологии обязательном порядке наличествовал бы враг или враги и среди них обязательно были бы коммунисты.
гораздо интереснее было бы если бы все затеи гитлера были спланированными и целенаправленными акциями. например затея с высшими и не очень расами была бы лишь наиболее эффективным средством для достижения желаемых социально-экономических показателей. вот это реально был бы "Уровень!"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:15
Цитата:
Ну не ходили они ко мне в магазин в Кустанае. И я по этому поводу вообще никак не парился.
abaika95:
Например для людей Казахов кто по русски не говорит
Например для людей Казахов кто по русски не говорит
Ну не ходили они ко мне в магазин в Кустанае. И я по этому поводу вообще никак не парился.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:18
Цитата:
Предлагали же вызвать "Волгу". Теперь пленных не берут.
Весь состав 3 роты 110 бригады отрицательно родился. Рикошетом от Белгорода прилетело.
[Исправлено: Змея Подколодная, 17.02.2024 - 01:23]
1-я Славянская бригада в Авдеевке полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя
Предлагали же вызвать "Волгу". Теперь пленных не берут.
Весь состав 3 роты 110 бригады отрицательно родился. Рикошетом от Белгорода прилетело.
[Исправлено: Змея Подколодная, 17.02.2024 - 01:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:22
Цитата:
Мне было плевать на недополученную из-за неправильных ценников прибыль. Я бы предпочел лишнюю копейку потратить на рекламу - от нее толку больше было бы. Частник сам решает, насколько стараться в погоне за прибылью.
abaika95:
Плевать на таких тебе было? Так и скажи прямо чё юлить то Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили
Плевать на таких тебе было? Так и скажи прямо чё юлить то Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили
Мне было плевать на недополученную из-за неправильных ценников прибыль. Я бы предпочел лишнюю копейку потратить на рекламу - от нее толку больше было бы. Частник сам решает, насколько стараться в погоне за прибылью.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:24
Цитата:
----Ну если только по-твоему ?
111:
по моему роддом разбомбили
по моему роддом разбомбили
----Ну если только по-твоему ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:28
--------------------Уже который раз , именно для номерного ---никто здесь про это не думает даже !Всем все пофиг . Дом , семья , работа - остальное ---неинтересно .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:31
Минюст объявил иностранным агентом основателя и бывшего владельца Тинькофф-банка Олега Тинькова.----Вот этот маразм меня больше волнует .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:33
-------------Марик , утром не болей !!! Неспокойной , бурной ночи вам !
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35653
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 01:40
Цитата:
Да ладно, есть куча способов умертвить просто так и без следов
abaika95:
Но умер получается от того что его в шизо постоянно сажали
Но умер получается от того что его в шизо постоянно сажали
Да ладно, есть куча способов умертвить просто так и без следов
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