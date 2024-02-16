Отправлено: - 01:22

abaika95:

Плевать на таких тебе было? Так и скажи прямо чё юлить то Скажи мне было класть с высокой колокольни на казахоязычных я хотел просто по наглому как в России чтобы было всё на русском и вокруг русские люди чтоб ходили

Цитата:Мне было плевать на недополученную из-за неправильных ценников прибыль. Я бы предпочел лишнюю копейку потратить на рекламу - от нее толку больше было бы. Частник сам решает, насколько стараться в погоне за прибылью.