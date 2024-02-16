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Гога:

Еще в сотый раз тебе именно скажу - всегда считал и считаю - Крым ----российский . И

Цитата:Ну вот..По вашей конституции и Харьков и Одесса и Херсон и еще кренова туча российское.И ты в сотый раз зигуешь, что украинская территория твоя.Тебе жить так легче и лучше что ли?Вы ликуете, а мне почему то стыдно за вас таких,которые теперь камня на камне не оставят от жизни и смерти Навального, который противостоял именно вам, поддерживателям режима Кремля..