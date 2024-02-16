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Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 885
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:16
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
....зачем нам Новальный нам воду надо экономить...и воообще он из другого государства кому холодно или жарко стало жив он или приставился...Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?
....зачем нам Новальный нам воду надо экономить...и воообще он из другого государства кому холодно или жарко стало жив он или приставился...Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3281
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:29
Сгноили Навального в тюрьме. Ликуйте форумные путинцы!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35646
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:40
Цитата:
Да нет, там же шумиху сделали, все хорошо.
А Навальный, нужен, именно потому, чтобы там всех моих родичей не сделали рабами и доносчиками.
И моего племяша убили, вот эти вот, кто радуется смерти Навального.
У меня кровники живут процентов 70 в России.
Тут все по матери болтаются, но это же чужие люди у казахов.
родом из Шанхая2022:
Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?
Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?
Да нет, там же шумиху сделали, все хорошо.
А Навальный, нужен, именно потому, чтобы там всех моих родичей не сделали рабами и доносчиками.
И моего племяша убили, вот эти вот, кто радуется смерти Навального.
У меня кровники живут процентов 70 в России.
Тут все по матери болтаются, но это же чужие люди у казахов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1141
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:54
Любопытно.
На сколько часов хватит "энтузиазма" у поклонников навального и вообще запада для "обсуждения" этой "важной" темы?
Ведь такого информационного мусора в тырнете появляется много каждый день...
[Исправлено: Skeptic, 16.02.2024 - 22:55]
На сколько часов хватит "энтузиазма" у поклонников навального и вообще запада для "обсуждения" этой "важной" темы?
Ведь такого информационного мусора в тырнете появляется много каждый день...
[Исправлено: Skeptic, 16.02.2024 - 22:55]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 50
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:07
Правда колет глаза?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15065
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:15
По всем выходным данным получается что путину совершенно не выгодно было мочить Навального именно сейчас
Действительно только только прошло интервью с такером
На носу выборы
Свр кровь из носу на западе в среде консерваторов пыталось выстроить из фигуры Путина такого Трампа но с серьезным лицом
А тут бац и такое нелепое убийство оппозиционера
Теперь запад весь изойдется в пропаганде что Путин убил нового Нельсона Манделу
И мараться быть завязанным с Путиным теперь никто не захочет
Тот же карлосон
Но все обстоятельства говорят о том что убили его именно по приказу сверху
Сначала перевели в дальнюю зону чтобы к нему было труднее ездить адвокатам
Потом адвокатов его начали судить
И тут вот убили
Либо Путин задумал гигантскую чистку в стране как Сталин после убийства Кирова
Либо у Путина есть влиятельные конкуренты во власти кто его так подставил
Действительно только только прошло интервью с такером
На носу выборы
Свр кровь из носу на западе в среде консерваторов пыталось выстроить из фигуры Путина такого Трампа но с серьезным лицом
А тут бац и такое нелепое убийство оппозиционера
Теперь запад весь изойдется в пропаганде что Путин убил нового Нельсона Манделу
И мараться быть завязанным с Путиным теперь никто не захочет
Тот же карлосон
Но все обстоятельства говорят о том что убили его именно по приказу сверху
Сначала перевели в дальнюю зону чтобы к нему было труднее ездить адвокатам
Потом адвокатов его начали судить
И тут вот убили
Либо Путин задумал гигантскую чистку в стране как Сталин после убийства Кирова
Либо у Путина есть влиятельные конкуренты во власти кто его так подставил
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15065
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:19
Цитата:
Каждый день умирают политики оппозиции уровня президента?
Если бы он был никому не нужен Путин бы его не судил и не травил
А так сами себе создали врага
И главное в череде убийств
Политковская,Литвиненко, Немцов ,Навальный отравление Скрипалей и Кара-Мурзы
Путин всегда говорил
Ой ну зачем мне их убивать? Их же явно убил запад чтобы подставить меня
Оказывается что запад настолько крутой что даже в российскую тюрьму может залезть
Skeptic:
На сколько часов хватит "энтузиазма" у поклонников навального и вообще запада для "обсуждения" этой "важной" темы? Ведь такого информационного мусора в тырнете появляется много каждый день...
На сколько часов хватит "энтузиазма" у поклонников навального и вообще запада для "обсуждения" этой "важной" темы? Ведь такого информационного мусора в тырнете появляется много каждый день...
Каждый день умирают политики оппозиции уровня президента?
Если бы он был никому не нужен Путин бы его не судил и не травил
А так сами себе создали врага
И главное в череде убийств
Политковская,Литвиненко, Немцов ,Навальный отравление Скрипалей и Кара-Мурзы
Путин всегда говорил
Ой ну зачем мне их убивать? Их же явно убил запад чтобы подставить меня
Оказывается что запад настолько крутой что даже в российскую тюрьму может залезть
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:31
Цитата:
-----Экстрасенс , однако
111:
Теперь в россиянах в глазах вижу
Теперь в россиянах в глазах вижу
-----Экстрасенс , однако
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:33
Цитата:
Супер !!! Но не может он по другому !!! Душа болит за весь мир
родом из Шанхая2022:
Супер !!! Но не может он по другому !!! Душа болит за весь мир
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:49
Цитата:
----Когда мстить начнешь ?
111:
У меня кровники живут процентов 70 в России.
У меня кровники живут процентов 70 в России.
----Когда мстить начнешь ?
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:51
---Лучше спать , чем глупости тут от некоторых тут читать .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 85
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:55
Никак не реагировавшие на убийство 6 тысяч детей в Газе западные политики крайне возмущены из-за смерти в России одного осужденного за мошенничество заключённого. Навальный умер и поднялся вселенский вой на западе.Вчера их выкормыши убили детей в Белгороде - и тишина..В украинской тюрьме умер Гонсало Лира (американский журналист!) - и тишина...Как-то выборочно они человеколюбие проявляют.Только по предоплате. И сразу же совершенно случайно на Мюнхенской конференции оказалась Юля Навальная. Наверное просто мимо проходила..Юлия Навальная пообещала, что президент РФ Путин "понесет личную ответственность" и сообщила о намерении вернуться в Россию. Вера в "заграница нам поможет" и "возведет на трон" - это у них семейное? Как то не верится в такие совпадения. Что есть Навальный в сравнении с 60 ярдами зелени на распил, застрявшими в Конгрессе США. Бросовая, уже бесполезная агентура.
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:55
Цитата:
----Правды мы никогда не узнаем!!!
абике:
Правда колет глаза?
Правда колет глаза?
----Правды мы никогда не узнаем!!!
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:57
Цитата:
-----Как же вы правы !!!
Лесовик:
-----Как же вы правы !!!
-
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