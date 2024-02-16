Отправлено: - 22:40

родом из Шанхая2022:

Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?

Цитата:Да нет, там же шумиху сделали, все хорошо.А Навальный, нужен, именно потому, чтобы там всех моих родичей не сделали рабами и доносчиками.И моего племяша убили, вот эти вот, кто радуется смерти Навального.У меня кровники живут процентов 70 в России.Тут все по матери болтаются, но это же чужие люди у казахов.