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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
885
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:16
#15
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Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться

....зачем нам Новальный нам воду надо экономить...и воообще он из другого государства кому холодно или жарко стало жив он или приставился...Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3281
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:29
#16
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Сгноили Навального в тюрьме. Ликуйте форумные путинцы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35646
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:40
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Марик ты так и таскаешься с баклажками для стиралки?

Да нет, там же шумиху сделали, все хорошо.
А Навальный, нужен, именно потому, чтобы там всех моих родичей не сделали рабами и доносчиками.
И моего племяша убили, вот эти вот, кто радуется смерти Навального.
У меня кровники живут процентов 70 в России.
Тут все по матери болтаются, но это же чужие люди у казахов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1141
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 22:54
#18
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Любопытно.
На сколько часов хватит "энтузиазма" у поклонников навального и вообще запада для "обсуждения" этой "важной" темы? :-)

Ведь такого информационного мусора в тырнете появляется много каждый день...

[Исправлено: Skeptic, 16.02.2024 - 22:55]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
50
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:07
#19
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Правда колет глаза?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15065
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:15
#20
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По всем выходным данным получается что путину совершенно не выгодно было мочить Навального именно сейчас

Действительно только только прошло интервью с такером
На носу выборы
Свр кровь из носу на западе в среде консерваторов пыталось выстроить из фигуры Путина такого Трампа но с серьезным лицом
А тут бац и такое нелепое убийство оппозиционера
Теперь запад весь изойдется в пропаганде что Путин убил нового Нельсона Манделу
И мараться быть завязанным с Путиным теперь никто не захочет
Тот же карлосон

Но все обстоятельства говорят о том что убили его именно по приказу сверху
Сначала перевели в дальнюю зону чтобы к нему было труднее ездить адвокатам
Потом адвокатов его начали судить
И тут вот убили

Либо Путин задумал гигантскую чистку в стране как Сталин после убийства Кирова
Либо у Путина есть влиятельные конкуренты во власти кто его так подставил
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15065
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:19
#21
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Цитата:
Skeptic:
На сколько часов хватит "энтузиазма" у поклонников навального и вообще запада для "обсуждения" этой "важной" темы? Ведь такого информационного мусора в тырнете появляется много каждый день...

Каждый день умирают политики оппозиции уровня президента?

Если бы он был никому не нужен Путин бы его не судил и не травил
А так сами себе создали врага


И главное в череде убийств
Политковская,Литвиненко, Немцов ,Навальный отравление Скрипалей и Кара-Мурзы
Путин всегда говорил

Ой ну зачем мне их убивать? Их же явно убил запад чтобы подставить меня
Оказывается что запад настолько крутой что даже в российскую тюрьму может залезть
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9590
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:31
#22
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Цитата:
111:
Теперь в россиянах в глазах вижу

-----Экстрасенс , однако :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9590
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:33
#23
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Супер !!! Но не может он по другому !!! Душа болит за весь мир :lol: :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9590
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:49
#24
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Цитата:
111:
У меня кровники живут процентов 70 в России.

----Когда мстить начнешь ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9590
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:51
#25
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---Лучше спать , чем глупости тут от некоторых тут читать .
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
85
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:55
#26
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Никак не реагировавшие на убийство 6 тысяч детей в Газе западные политики крайне возмущены из-за смерти в России одного осужденного за мошенничество заключённого. Навальный умер и поднялся вселенский вой на западе.Вчера их выкормыши убили детей в Белгороде - и тишина..В украинской тюрьме умер Гонсало Лира (американский журналист!) - и тишина...Как-то выборочно они человеколюбие проявляют.Только по предоплате. И сразу же совершенно случайно на Мюнхенской конференции оказалась Юля Навальная. Наверное просто мимо проходила..Юлия Навальная пообещала, что президент РФ Путин "понесет личную ответственность" и сообщила о намерении вернуться в Россию. Вера в "заграница нам поможет" и "возведет на трон" - это у них семейное? Как то не верится в такие совпадения. Что есть Навальный в сравнении с 60 ярдами зелени на распил, застрявшими в Конгрессе США. Бросовая, уже бесполезная агентура.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9590
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:55
#27
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Цитата:
абике:
Правда колет глаза?

----Правды мы никогда не узнаем!!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9590
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 23:57
#28
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Цитата:
Лесовик:

-----Как же вы правы !!!
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