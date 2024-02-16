Политик Алексей Навальный умер в российской колонии

Отправлено: - 21:13

После сегодняшнего убийства Навального, многие уже заказали билеты на Донбасс, петь там и плясать военным, перечислять деньги.

Теперь в россиянах в глазах вижу только животные инстинкты выживания и ненависть нет, не к их режиму, а к другим народам вокруг них.

Как там вчера обозвали уже на цт прибалтов и финнов, чуханами или как то так и пригрозили их убивать..