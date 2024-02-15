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≡ Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 15.02.24 - 16:04
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В кулуарах Мажилиса депутат заявил, что Водный кодекс должен предусмотреть такие механизмы, чтобы энергетикам и другим промышленным предприятиям было выгодно использовать воду повторно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21978
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 16.02.24 - 07:02
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Пустырей много вокруг города, можно выкопать водохранилище и наполнить талой водой

После выкопанных морей звучит несолидно - размах не тот :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14044
Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам, как нужно бриться
Отправлено: 16.02.24 - 07:53
#16
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У меня электрическая бритва. Вобщем я уже получается давно экономлю воду)
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
882
Re: Закрывать кран и не болтать. Депутат рассказал казахстанцам,...
Отправлено: 16.02.24 - 21:56
#17
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Цитата:
Vit:
У меня электрическая бритва. Вобщем я уже получается давно экономлю воду)


.....воду ты да экономишь,а вот утилизация стоит немалых денег,людей привлечь чтоб понимали как разобрать пластик отдельно метал отдельно контейнеры транспортировка и так далее...прекращай бриться и отращивай усы и бороду я уже давно не броюсь раз в неделю в баню городскую хожу попарюсь и намоюсь на неделю.
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