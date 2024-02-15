Отправлено: - 21:56

Vit:

У меня электрическая бритва. Вобщем я уже получается давно экономлю воду)

Цитата:.....воду ты да экономишь,а вот утилизация стоит немалых денег,людей привлечь чтоб понимали как разобрать пластик отдельно метал отдельно контейнеры транспортировка и так далее...прекращай бриться и отращивай усы и бороду я уже давно не броюсь раз в неделю в баню городскую хожу попарюсь и намоюсь на неделю.