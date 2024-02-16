Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп. Читать новость
Вот и не выдержало здоровье у Навального. Путлер довел его до такого состояния и он виноват в его смерти.Но я надеюсь что он скоро сдохнет или отправят в Гаагу,где ему и место за все то что он натворил
Ну хоть расправились боле менее нормально, хотя на виду у всего мира, но не так как с Пригожиным. Теперь каждая тварь, которая сидит за неповиновению Путину такие как Кара Мурза, Яшины всякие, задумается и будет просить пощады..
После сегодняшнего убийства Навального, многие уже заказали билеты на Донбасс, петь там и плясать военным, перечислять деньги. Теперь в россиянах в глазах вижу только животные инстинкты выживания и ненависть нет, не к их режиму, а к другим народам вокруг них. Как там вчера обозвали уже на цт прибалтов и финнов, чуханами или как то так и пригрозили их убивать..
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