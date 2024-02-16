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≡ "В пандемию шили маски, потом занялись проблемным жильем" - По делу риелтора допросили ключевого свидетеля в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
"В пандемию шили маски, потом занялись проблемным жильем" - По делу риелтора допросили ключевого свидетеля в суде Костаная
Отправлено: 16.02.24 - 21:49
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На прошлом заседании прозвучали фамилии двух женщин. Они проходят по делу свидетелями, но, как сообщили потерпевшие, тоже участвовали в продаже квартир и домов. Сегодня в суде допросили одну из них - Елену ВИСКУП.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
49
Re: "В пандемию шили маски, потом занялись проблемным...
Отправлено: 16.02.24 - 21:49
#1
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Явно, что это групповой умысел, это оба продавца! Обманом деньги брали, а потом не возвращали под видом удорожания стоимости! Мошенничество!
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