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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
267
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
#1
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Вот и не выдержало здоровье у Навального. Путлер довел его до такого состояния и он виноват в его смерти.Но я надеюсь что он скоро сдохнет или отправят в Гаагу,где ему и место за все то что он натворил
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1259
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 20:03
#2
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Цитата:
Охотник:

Желчь, она немного разъедает. Выдержи...

[Исправлено: Мишаня, 16.02.2024 - 19:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 20:56
#3
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Ну хоть расправились боле менее нормально, хотя на виду у всего мира, но не так как с Пригожиным.
Теперь каждая тварь, которая сидит за неповиновению Путину такие как Кара Мурза, Яшины всякие, задумается и будет просить пощады..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:05
#4
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Гиркина ратриота жена уже в истерике.
Того фашисткий режим и добился, чтобы даже ярые зигующие патриоты никогда не критиковали этот режим даже в мыслях.

[Исправлено: 111, 16.02.2024 - 21:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:09
#5
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Все будете вот так бегать, и сильных ломают


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:13
#6
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После сегодняшнего убийства Навального, многие уже заказали билеты на Донбасс, петь там и плясать военным, перечислять деньги.
Теперь в россиянах в глазах вижу только животные инстинкты выживания и ненависть нет, не к их режиму, а к другим народам вокруг них.
Как там вчера обозвали уже на цт прибалтов и финнов, чуханами или как то так и пригрозили их убивать..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
49
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:23
#7
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Надвигается перемены в РФ после смерти Навального! Весь мир уже знает, что Навального погубили! Это событие отрицательно повлияют на выборы президента! Остается только террор!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:48
#8
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
11
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:48
#9
Комментарий проходит проверку.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
11
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:49
#10
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:52
#11
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:54
#12
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:58
#13
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Думающие русские, которые ушли от войны и не захотели убивать украинцев.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35645
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 21:59
#14
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