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≡ За что судили начальника отдела ЧС Ерлана Кинебаева? Приговор огласили в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48599
За что судили начальника отдела ЧС Ерлана Кинебаева? Приговор огласили в суде Костаная
Отправлено: 16.02.24 - 19:00
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В социальных сетях появлялась информация, что Кинебаева судят за взятку, но аким областного центра Марат Жундубаев это опроверг. Как оказалось, судили Кинебаева за мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1229
Re: За что судили начальника отдела ЧС Ерлана Кинебаева?...
Отправлено: 16.02.24 - 19:00
#1
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Токаев, рубите руки.
или еще ждать???
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1229
Re: За что судили начальника отдела ЧС Ерлана Кинебаева?...
Отправлено: 16.02.24 - 19:16
#2
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а, Цитата:
Еларану КИНЕБАЕВУ
, собственно, это кто?
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
176
Re: За что судили начальника отдела ЧС Ерлана Кинебаева?...
Отправлено: 16.02.24 - 19:45
#3
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а тому кто дал взятку чего будет?
он же пошел к атикору только после того как "не срослось"
а если бы все было в шоколаде....
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
49
За что судили начальника отдела ЧС Ерлана Кинебаева? Приговор огласили в суде Костаная
Отправлено: 16.02.24 - 21:35
#4
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Без смертной казни коррупцию не победить! Штрафы, исправительные работы, может не имел умысла брать взятку только подталкивают чиновников не опасаясь серьезного наказания-лишения свободы, пожизненного лишения свободы, совершать особо тяжкое преступление, подрывая тем самым экономику страну! Отсюда взрывы в шахтах, взрывы ТЭЦ, повышение тарифов! Уже разрослась коррупция как раковая опухоль во всех сферах страны до самого верха! Будущего у страны не будет при такой коррупции! Страну могут погубить коррупционеры из-за отсутствия смертной казни! Пора уже Парламенту восстановить как справедливую кару за особо тяжкое преступления- смертной казни для коррупционеров!

[Исправлено: абике, 16.02.2024 - 21:37]
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