Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии

Отправлено: - 19:53

Вот и не выдержало здоровье у Навального. Путлер довел его до такого состояния и он виноват в его смерти.Но я надеюсь что он скоро сдохнет или отправят в Гаагу,где ему и место за все то что он натворил