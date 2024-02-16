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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48598
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
267
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
#1
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Вот и не выдержало здоровье у Навального. Путлер довел его до такого состояния и он виноват в его смерти.Но я надеюсь что он скоро сдохнет или отправят в Гаагу,где ему и место за все то что он натворил
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1259
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 20:03
#2
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Цитата:
Охотник:

Желчь, она немного разъедает. Выдержи...

[Исправлено: Мишаня, 16.02.2024 - 19:07]
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