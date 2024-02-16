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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 99 из 99«1...979899
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9580
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:25
#1471
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----Вечер обещает быть веселым :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:41
#1472
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Ах какой прекрасный праздник любителям истребления украинцев принесла смерть Навального..
Да, он сам себя убил.
А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы..
Такие довольные, радуются каждой смерти украинских детей, каждой смерти того, кто попер против Путина..
Такая вот жизнь у них теперь ничтожная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:43
#1473
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Цитата:
Змея Подколодная:
А тем временем

Ты лучше приведи доказательства, где погибло на днях в Селидово сто тысяч миллионов украинцев?
Там по моему роддом разбомбили и кроме беременных и детей несколько человек, не было там сто тысяч.
Распростаняешь тут фейки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:51
#1474
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Цитата:
Добринцофф:
Почему сразу убили,

Ты веришь на 100 процентов ФСИН?
И Рахат Алиев наш тоже выходит сам себя убил и внук Назарбаева.
И Сарсенбаев себя сам убивал, несколько раз и по моему контрольный себе сделал в голову
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
#1475
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Цитата:
abaika95:
не смог наименование товаров перевести)

Зачем? Для кого?

Цитата:
abaika95:
зачем?

Цитата:
abaika95:
для чего?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:54
#1476
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Цитата:
111:
Да, он сам себя убил. А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы.

Разве человек не мог сам умереть своей смертью?
По твоему все кто умер их обязательно кто то должен был убить?
У меня вот отец умер на моих глазах,сердце прихватило,почему навальный не мог сам умереть?

[Исправлено: Добринцофф, 16.02.2024 - 19:55]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:54
#1477
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Цитата:
111:
Как правило, без имен, без дат, без места работы

Ну, выведи меня на чистую воду, человек-чудак, заставь меня вспомнить мелочи 20 летней давности. Заодно напомни про кухарку всё-же, не знающую языка. Так где она сейчас работает?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:57
#1478
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Цитата:
111:
А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы..

Англосаксы. Американцам фиолетово.

Цитата:
111:
Такие довольные, радуются каждой смерти украинских детей, каждой смерти того, кто попер против Путина..

Кто довольный-то? Имена назовешь?
А, ну да. На вопросы, заданные тебе ты отвечаешь вопросом.
Твои вопросы?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1259
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:00
#1479
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Цитата:
111:
внук Назарбаева.

Это которые всегда под кайфом был? Ну, такие долго не живут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:12
#1480
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Цитата:
Охотник: Но я надеюсь что он скоро сдохнет или отправят в Гаагу,где ему и место за все то что он натворил

Мне вот интересно, как вы представляете процесс экстрадиции человека с ядерным чемоданчиком? Кто-то наверное должен в бункер прийти, в дверь постучать, попросить выйти... Кроме несбыточных надежд есть что-то ещё, план какой нибудь там?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:19
#1481
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Цитата:
Мишаня:
Так где она сейчас работает?

Та нигде она не работает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:24
#1482
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Цитата:
111:
Ты веришь на 100 процентов ФСИН?

А ты считаешь что людей только убивают?
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