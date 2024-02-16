Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9580
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:25
----Вечер обещает быть веселым
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:41
Ах какой прекрасный праздник любителям истребления украинцев принесла смерть Навального..
Да, он сам себя убил.
А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы..
Такие довольные, радуются каждой смерти украинских детей, каждой смерти того, кто попер против Путина..
Такая вот жизнь у них теперь ничтожная.
Да, он сам себя убил.
А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы..
Такие довольные, радуются каждой смерти украинских детей, каждой смерти того, кто попер против Путина..
Такая вот жизнь у них теперь ничтожная.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:43
Цитата:
Ты лучше приведи доказательства, где погибло на днях в Селидово сто тысяч миллионов украинцев?
Там по моему роддом разбомбили и кроме беременных и детей несколько человек, не было там сто тысяч.
Распростаняешь тут фейки.
Змея Подколодная:
А тем временем
А тем временем
Ты лучше приведи доказательства, где погибло на днях в Селидово сто тысяч миллионов украинцев?
Там по моему роддом разбомбили и кроме беременных и детей несколько человек, не было там сто тысяч.
Распростаняешь тут фейки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:51
Цитата:
Ты веришь на 100 процентов ФСИН?
И Рахат Алиев наш тоже выходит сам себя убил и внук Назарбаева.
И Сарсенбаев себя сам убивал, несколько раз и по моему контрольный себе сделал в голову
Добринцофф:
Почему сразу убили,
Почему сразу убили,
Ты веришь на 100 процентов ФСИН?
И Рахат Алиев наш тоже выходит сам себя убил и внук Назарбаева.
И Сарсенбаев себя сам убивал, несколько раз и по моему контрольный себе сделал в голову
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Цитата:
Зачем? Для кого?
Цитата:
Цитата:
abaika95:
не смог наименование товаров перевести)
не смог наименование товаров перевести)
Зачем? Для кого?
Цитата:
abaika95:
зачем?
зачем?
Цитата:
abaika95:
для чего?
для чего?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:54
Цитата:
Разве человек не мог сам умереть своей смертью?
По твоему все кто умер их обязательно кто то должен был убить?
У меня вот отец умер на моих глазах,сердце прихватило,почему навальный не мог сам умереть?
[Исправлено: Добринцофф, 16.02.2024 - 19:55]
111:
Да, он сам себя убил. А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы.
Да, он сам себя убил. А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы.
Разве человек не мог сам умереть своей смертью?
По твоему все кто умер их обязательно кто то должен был убить?
У меня вот отец умер на моих глазах,сердце прихватило,почему навальный не мог сам умереть?
[Исправлено: Добринцофф, 16.02.2024 - 19:55]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:54
Цитата:
Ну, выведи меня на чистую воду, человек-чудак, заставь меня вспомнить мелочи 20 летней давности. Заодно напомни про кухарку всё-же, не знающую языка. Так где она сейчас работает?
111:
Как правило, без имен, без дат, без места работы
Как правило, без имен, без дат, без места работы
Ну, выведи меня на чистую воду, человек-чудак, заставь меня вспомнить мелочи 20 летней давности. Заодно напомни про кухарку всё-же, не знающую языка. Так где она сейчас работает?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 19:57
Цитата:
Англосаксы. Американцам фиолетово.
Цитата:
Кто довольный-то? Имена назовешь?
А, ну да. На вопросы, заданные тебе ты отвечаешь вопросом.
Твои вопросы?
111:
А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы..
А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы..
Англосаксы. Американцам фиолетово.
Цитата:
111:
Такие довольные, радуются каждой смерти украинских детей, каждой смерти того, кто попер против Путина..
Такие довольные, радуются каждой смерти украинских детей, каждой смерти того, кто попер против Путина..
Кто довольный-то? Имена назовешь?
А, ну да. На вопросы, заданные тебе ты отвечаешь вопросом.
Твои вопросы?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:00
Цитата:
Это которые всегда под кайфом был? Ну, такие долго не живут.
111:
внук Назарбаева.
внук Назарбаева.
Это которые всегда под кайфом был? Ну, такие долго не живут.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:12
Цитата:
Мне вот интересно, как вы представляете процесс экстрадиции человека с ядерным чемоданчиком? Кто-то наверное должен в бункер прийти, в дверь постучать, попросить выйти... Кроме несбыточных надежд есть что-то ещё, план какой нибудь там?
Охотник: Но я надеюсь что он скоро сдохнет или отправят в Гаагу,где ему и место за все то что он натворил
Мне вот интересно, как вы представляете процесс экстрадиции человека с ядерным чемоданчиком? Кто-то наверное должен в бункер прийти, в дверь постучать, попросить выйти... Кроме несбыточных надежд есть что-то ещё, план какой нибудь там?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:19
Цитата:
Та нигде она не работает.
Мишаня:
Так где она сейчас работает?
Так где она сейчас работает?
Та нигде она не работает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 20:24
Цитата:
А ты считаешь что людей только убивают?
111:
Ты веришь на 100 процентов ФСИН?
Ты веришь на 100 процентов ФСИН?
А ты считаешь что людей только убивают?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать