Отправлено: - 19:54

111:

Да, он сам себя убил. А, нет, его убили на режимном объекте сами американцы.

[Исправлено: Добринцофф, 16.02.2024 - 19:55]

Цитата:Разве человек не мог сам умереть своей смертью?По твоему все кто умер их обязательно кто то должен был убить?У меня вот отец умер на моих глазах,сердце прихватило,почему навальный не мог сам умереть?