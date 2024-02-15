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≡ Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48595
Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
Отправлено: 15.02.24 - 17:08
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Главный аргумент истца - противопожарный разрыв между возводимым домом по ул. Каирбекова, 93 и частным жильем по ул. Каирбекова, 85 слишком маленький, 6 метров по факту вместо положенных 10-ти.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5804
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 17:08
#1
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Бабки будут тянут с этой Ирины.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6679
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 18:14
#2
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Я так и подумал
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
30
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 22:52
#3
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Каждый день проезжаю мимо этой хижины, на нее без слез не глянешь. Для хозяина это шанс жизни срубить бабок. Но может ведь и пролететь, мужик пошел ва банк. Корчинский то предлагал ему выкупить дом, но в цене не сошлись-видимо много заломил. Воот думаю как в таком сарае живет такой юридически подкованный человек.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
880
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 23:44
#4
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Цитата:
ACROS:
Бабки будут тянут с этой Ирины.

....да не скажет Карчинский сколько вытянули... :-x :-x :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21975
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 23:55
#5
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Цитата:
ТОО «Агрофирма «Ирина и К»

А это не те агрономы, что колбасой занимались? :lol:
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
30
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 01:51
#6
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Цитата:
maxsaf:
что колбасой

И сейчас делают немножко. Но это уже не тот бизнес.Стройка посерьезнее
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1255
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 11:17
#7
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Интересные нормы: 4-6 метров, 8-10 метров. Вообще-то нормируется минимум (если есть логика у разрабов НТД). Иначе, если проезд более 6 метров в первом случае и более 10 метров во втором - тоже НЕЛЬЗЯ? Ведь диапазон так должен трактоваться
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1255
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 11:20
#8
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Цитата:
Vedler_sila:
Для хозяина это шанс жизни срубить бабок. Но может ведь и пролететь, мужик пошел ва банк

Пролетит на услуги адвоката и экспертизы. Это не много, по сравнению с тем, на что будет готов пойти застройщик, чтобы ввести объект в экссплуатацию. Или срезать этаж, или занести стоимость пары квартир истцу.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
917
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 15:44
#9
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Если суд вынесет решение в пользу застройщика, то суд должен направить в парламент поправки о снижении противопожарного разрыва до 6 метров. А то получится что суд не соблюдает законы.
Или может застройщик договорится и купит жилой дом у них
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5804
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 17:08
#10
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Цитата:
maxsaf:
колбасой занимались?


В конце 90-х и начало 20-х - у них хорошие колбасы были - супруга там всегда тарилась для магазина: - за кольцом и направо до упора ихние цеха были - всегда очередь была, не знаю как сейчас.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5804
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 17:11
#11
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Цитата:
arman_kst:
купит жилой дом у них


К этому его и склоняют: - очевидно вопрос в жад, пардон, в цене- вот она - американская мечта.
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