Отправлено: - 11:20

Vedler_sila:

Для хозяина это шанс жизни срубить бабок. Но может ведь и пролететь, мужик пошел ва банк

Цитата:Пролетит на услуги адвоката и экспертизы. Это не много, по сравнению с тем, на что будет готов пойти застройщик, чтобы ввести объект в экссплуатацию. Или срезать этаж, или занести стоимость пары квартир истцу.