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Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48595
Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае требуют соседи
Отправлено: 15.02.24 - 17:08
Главный аргумент истца - противопожарный разрыв между возводимым домом по ул. Каирбекова, 93 и частным жильем по ул. Каирбекова, 85 слишком маленький, 6 метров по факту вместо положенных 10-ти.
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Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 17:08
Бабки будут тянут с этой Ирины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6679
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 18:14
Я так и подумал
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.01.24
- Сообщений:
- 30
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 22:52
Каждый день проезжаю мимо этой хижины, на нее без слез не глянешь. Для хозяина это шанс жизни срубить бабок. Но может ведь и пролететь, мужик пошел ва банк. Корчинский то предлагал ему выкупить дом, но в цене не сошлись-видимо много заломил. Воот думаю как в таком сарае живет такой юридически подкованный человек.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 880
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 23:44
Цитата:
....да не скажет Карчинский сколько вытянули...
ACROS:
Бабки будут тянут с этой Ирины.
Бабки будут тянут с этой Ирины.
....да не скажет Карчинский сколько вытянули...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21975
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 15.02.24 - 23:55
Цитата:
А это не те агрономы, что колбасой занимались?
ТОО «Агрофирма «Ирина и К»
А это не те агрономы, что колбасой занимались?
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.01.24
- Сообщений:
- 30
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 01:51
Цитата:
И сейчас делают немножко. Но это уже не тот бизнес.Стройка посерьезнее
maxsaf:
что колбасой
что колбасой
И сейчас делают немножко. Но это уже не тот бизнес.Стройка посерьезнее
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 11:17
Интересные нормы: 4-6 метров, 8-10 метров. Вообще-то нормируется минимум (если есть логика у разрабов НТД). Иначе, если проезд более 6 метров в первом случае и более 10 метров во втором - тоже НЕЛЬЗЯ? Ведь диапазон так должен трактоваться
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 11:20
Цитата:
Пролетит на услуги адвоката и экспертизы. Это не много, по сравнению с тем, на что будет готов пойти застройщик, чтобы ввести объект в экссплуатацию. Или срезать этаж, или занести стоимость пары квартир истцу.
Vedler_sila:
Для хозяина это шанс жизни срубить бабок. Но может ведь и пролететь, мужик пошел ва банк
Для хозяина это шанс жизни срубить бабок. Но может ведь и пролететь, мужик пошел ва банк
Пролетит на услуги адвоката и экспертизы. Это не много, по сравнению с тем, на что будет готов пойти застройщик, чтобы ввести объект в экссплуатацию. Или срезать этаж, или занести стоимость пары квартир истцу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 917
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 15:44
Если суд вынесет решение в пользу застройщика, то суд должен направить в парламент поправки о снижении противопожарного разрыва до 6 метров. А то получится что суд не соблюдает законы.
Или может застройщик договорится и купит жилой дом у них
Или может застройщик договорится и купит жилой дом у них
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 17:08
Цитата:
В конце 90-х и начало 20-х - у них хорошие колбасы были - супруга там всегда тарилась для магазина: - за кольцом и направо до упора ихние цеха были - всегда очередь была, не знаю как сейчас.
maxsaf:
колбасой занимались?
колбасой занимались?
В конце 90-х и начало 20-х - у них хорошие колбасы были - супруга там всегда тарилась для магазина: - за кольцом и направо до упора ихние цеха были - всегда очередь была, не знаю как сейчас.
Re: Признать незаконным строительство 9-этажного дома в Костанае...
Отправлено: 16.02.24 - 17:11
Цитата:
К этому его и склоняют: - очевидно вопрос в жад, пардон, в цене- вот она - американская мечта.
arman_kst:
купит жилой дом у них
купит жилой дом у них
К этому его и склоняют: - очевидно вопрос в жад, пардон, в цене- вот она - американская мечта.
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