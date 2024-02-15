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≡ В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48595
В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...
Отправлено: 15.02.24 - 20:51
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В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами. Правильно ли это?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5804
Re: В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...
Отправлено: 15.02.24 - 20:51
#1
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Ещё и ещё раз: - 9 граммов и порядок.

Можно конечно и красиво сказать - ЭВТАНАЗИЯ - для респектабельности, но изнутри будет выглядывать все те же 9 граммов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1140
Re: В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...
Отправлено: 16.02.24 - 16:45
#2
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Да...
До цивилизации нам ещё очень и очень далеко.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5804
Re: В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...
Отправлено: 16.02.24 - 17:03
#3
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Цитата:
Skeptic:
нам ещё очень и очень далеко.


Вам- да:- цивилизованная Европа всегда вас считала и считает - азиатами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1140
В Казахстане предлагают ввести обязательную эвтаназию для...
Отправлено: 16.02.24 - 18:09
#4
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Цитата:
ACROS:

1. В словосочетании "цивилизованная Европа" слово "цивилизованная" надо брать в кавычки.
2. Понятия "цивилизация" и "азиаты" - разного порядка. С таким же успехом можно сравнивать солёное с зелёным.
Но "цивилизованным" европейцам это простительно. Для варваров это понятия из одного ряда.

[Исправлено: Skeptic, 16.02.2024 - 18:10]
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