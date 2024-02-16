Re: 1,5 млрд или 300 млн? - Кто и по какой цене должен закончить...

Отправлено: - 16:01

сопли жевать еще пару лет будут, материалы вновь подорожают и уже надо будет очередной ремонт делать. А то что там пилят деньги это даже к бабке ходить не надо. Поэтому и растянули волынку, чем длиннее, тем легче все замусолить