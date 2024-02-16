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≡ 1,5 млрд или 300 млн? - Кто и по какой цене должен закончить ремонт детской больницы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48595
1,5 млрд или 300 млн? - Кто и по какой цене должен закончить ремонт детской больницы в Костанае
Отправлено: 16.02.24 - 15:42
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"Если разделить 1,5 млрд тенге на квадратуру здания, 14 000 кв м, то получится всего 105 000 тенге за 1 кв. м", - пояснил ДЖнияр Джандаев. На его брифинг по своей инициативе пришел юрист ТОО "Вершина" и заявил: глава облздрава дезинформирует.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35630
Re: 1,5 млрд или 300 млн? - Кто и по какой цене должен закончить...
Отправлено: 16.02.24 - 15:42
#1
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Пусть делают, лишь бы сделали.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
917
Re: 1,5 млрд или 300 млн? - Кто и по какой цене должен закончить...
Отправлено: 16.02.24 - 15:56
#2
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Неэффективно работают, раз хотят покрыть расходы по зп
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
554
Re: 1,5 млрд или 300 млн? - Кто и по какой цене должен закончить...
Отправлено: 16.02.24 - 16:01
#3
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сопли жевать еще пару лет будут, материалы вновь подорожают и уже надо будет очередной ремонт делать. А то что там пилят деньги это даже к бабке ходить не надо. Поэтому и растянули волынку, чем длиннее, тем легче все замусолить
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