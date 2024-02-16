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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14044
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 11:52
#1441
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Цитата:
Добринцофф: Есть ещё уровень "Таджик" там вообще огонь Таджикский-Руский-казахский-Узбекский
Дело было на границе Беларусия - Литва. Меня позвали к себе в гости казахи. Ну увидели что я земеля и позвали. Ну короче. Много говорили и в конечном итоге дошло до таджиков. Как я понял казахский язык и таджикский это разное. Это разные языки.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 12:00
#1442
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Евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 12:40
#1443
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Цитата:
Vit:
Это разные языки.

В основе таджикского фарси, а казахи это тюркский народ. Хотя наверное и тут есть свои сложности, смотрел передачу на ютубе, там релоканты из России,одна из Тывы, двое других из Саха(Якутии), по понятности языка им гораздо ближе кыргызский, у казахов они понимают лишь отдельные слова,кыргызы им ближе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 12:43
#1444
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Цитата:
maxsaf:
Помешал?

Да в основе Вашей концепции , каждый знает свой язык, В основе нашей все знают два языка. Пусть каждый решает , что ему ближе. Свобода однако.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 12:53
#1445
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Таноми, не буду ничего говорить, если смотреть историю России,бОльших предателей России чем славяне не было никогда. Начиная со Святослава,остановку которого по неподтверждённым данным печенегам выдали болгары, потом череда русско-турецких войн, где "братушки" через раз переходили на сторону турков, Семиградская община всегда была против России. Что же теперь союзников не осталось? Та же самая Сербия сейчас очень хочет в ЕС. Как началась с Николая !! русофобия в Европе,так она и не заканчивается. Просто не нужно хотеть быть чьим то жандармом, может всё и успокоится
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 12:59
#1446
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Хотя и Россия в долгу не оставалось, нет нет под шумок под предлогом защиты "братушек" да отхватывала изрядный кусок Османской империи. Кто сейчас изменился, чехи? увы они в ЕС и считают себя не славянами , а европейцами. Россия? Тоже под шумок хапнула 5 областей Украины и не подавилась.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15061
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 13:04
#1447
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Цитата:
maxsaf:
у пусть бы было два гос. языка,

зачем?
зачем в Казахстане два гос языка?
для чего?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15061
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 13:09
#1448
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Цитата:
Эл-починно:
Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (Ledder werkstätten) - люди с ограниченными возможностями там работают.

бывает
туда все относишь чинить?)Цитата:
maxsaf:
Действительно, смешно

смешно что я ничего не смыслящий в починке-починил)
а человек который строит из себя великого программиста не смог наименование товаров перевести)
каждому свое)
Цитата:
maxsaf:
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка

зачем?)
русский язык не принадлежит русским или россии
это инструмент, мне он нужен для общения с тобой)
а ты отказался от этого инструмента и переехал в страну где русского языка нет
дети твои его забудут
внуки вообще знать не будут потому что он им не нужен
поэтому тебе приходится на русскоязычном форуме сидеть и доказывать что русский язык нужен всем))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 13:23
#1449
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Цитата:
Мишаня:
Основная причина отъезда (одна, из немногих), как раз была необходимость знания языка "здесь и сейчас".

Кто то тебя хотел заставить за месяц выучить язык?
Моя до сих пор его не знает, я сам не знаю его практически, и не видел таких людей, кто заставляет тут и сейчас.
Это наверно из области фантастики, чтобы оправдать свое существование там у них?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 13:25
#1450
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Ладно там в Канаде, надо вписывать постоянно украинцам декларацию, почему они там и почему им наполняют холодильник, делают себя жертвами, мол изгнали из за язык, в России что, тоже так?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1255
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 15:10
#1451
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Цитата:
111:
Кто то тебя хотел заставить за месяц выучить язык?

Да. За три.Цитата:
111:
Моя до сих пор его не знает

И работает на руководящих должностях в государственных или муниципальных учреждениях?
Цитата:
111:
не видел таких людей, кто заставляет тут и сейчас

а я не про "сейчас", про "тогда".
Цитата:
111:
тобы оправдать свое существование там у них

Оправдываться, говоришь? А ты кто?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 15:19
#1452
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Цитата:
Vit:
Как я понял казахский язык и таджикский это разное. Это разные языки.

Так в том то и дело ,что вообще разные,но при этом таджик без проблем общается на русском,казаском и узбеккском.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 15:29
#1453
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Цитата:
Мишаня:
работает на руководящих должностях в государственных или муниципальных учреждениях? Цитата:

Ты же понимаешь, что это полная бредятина.
Мы вот и в прокуратуру ходили, и в ДВД, там второй человек в области русский, в судах ходили и русские судьи, все, даже казахи судьи говорят абсолютно на русском!
Не говоря уже об акимате.
Вот что в вас мигрантах не понимаю, так это постоянный пистёш..
Лишь бы наврать, соврать..
Как тогда ничего не было, так и сейчас.

[Исправлено: 111, 16.02.2024 - 15:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 15:32
#1454
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Цитата:
Мишаня:
Оправдываться, говоришь? А ты кто?

Я лишь тот человек, которому не нравится, когда врут, только и всего..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 15:33
#1455
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Цитата:
Мишаня:
Да. За три.

Как правило, без имен, без дат, без места работы..
Эх вы..
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