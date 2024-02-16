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≡ КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял ее место
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48595
КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял ее место
Отправлено: 16.02.24 - 12:17
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Национальный ж/д перевозчик "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) разорвал контракт с компанией Алии Назарбаевой Instant Payments, занимавшейся продажей железнодорожных билетов. Об этом в кулуарах Сената сообщил зампред правления КТЖ Ануар Ахметжанов.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
159
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 12:17
#1
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А есть в РК то , что не принадлежало семейному подряду ?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35626
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 13:30
#2
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Совершили геройский поступок или придумали как Назарбаевых спрятать в другое русло?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5801
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 13:52
#3
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Цитата:
nmv85:
есть в РК то , что не принадлежало семейному


Есть: - чистый, степной ВОЗДУХ, пока.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5801
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 14:04
#4
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Что такое КТЖ: - старые вагоны; холодные вагоны; грязные туалеты; вечно НЕМЫТЫЕ и продуваемые окна; нехватка зерновозов; высокие тарифы; и КОРРУПЦИ, КОРРУПЦИЯ и ещё раз КОРРУПЦИЯ. Прямо авгиевы конюшни коррупции. Если меняется высшее начальство, то его команда ВЫГОНЯЕТ всех- ставят ВЕЗДЕ своих людей. И так по карусели - каждый раз.

Самый коррумпированнный национальный перевозчик- там за ВСЁ надо давать взятки, даже что бы устроиться техничкой.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
46
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 14:30
#5
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Плохо работают чистильщики в виде правоохранителей, остальные только брюзжат от зависти, потому что их никто туда не ставил и даже не звал: "ах как все плохо?" А что вами сделано, чтобы становилось хорошо? Еврейский ответ: " А почему мы?"
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6679
Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...
Отправлено: 16.02.24 - 14:42
#6
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Бояре совсем стыд и совесть потеряли, ладно если бы свои холопы, так нет перед всей страной показывают свою алчность, неумные аппетиты, потому что царь плохой, из ума выжил, некому приструнить и поругать
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