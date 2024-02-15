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Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48595
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Отправлено: 15.02.24 - 09:51
13 февраля вечером о пропаже своего сына в полицию сообщила жительница Лисаковска. Стало известно, что двое друзей выехали в сильный буран этим же днем из п. Новоильновка. По пути у них произошла ссора и пассажир решил пойти дальше пешком.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1633
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 15.02.24 - 09:51
Цитата:
...и без шапки.. последние мозги застудит
и пассажир решил пойти дальше пешком.
Источник:
Источник:
...и без шапки.. последние мозги застудит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6679
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 15.02.24 - 12:50
По пути у них произошла ссора
Не самое разумное решение скандалить в салоне авто,знаю по опыту когда работал таксистом. Последние и все кто держат руль должны обладать Самым огромным терпением насколько это возможно.
Не самое разумное решение скандалить в салоне авто,знаю по опыту когда работал таксистом. Последние и все кто держат руль должны обладать Самым огромным терпением насколько это возможно.
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Отправлено: 15.02.24 - 13:49
Комментарий удален модератором.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 68
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 15.02.24 - 15:23
" ...если с другом вышел в путь - веселей дорога..."
да какой на.рен это друг...оставить зимой на дороге в мороз...с такими друзьями и врагов не надо...
два безмозглых товарища, называющих себя друзьями, проигнорировав предупреждения власти и здравый смысл, вопреки здравому смыслу, отправились в дорогу - "если с другом вышел в путь - веселей дорога" и нас.рат и пас.ат (Volkswagen по немецки) на погоду...там в дороге...
наши друзья в теплоте салона повздорили...и один из них оказался на обочине жизни...в холодной морозной тургайской степи...
отдельное спасибо доблестным стражам правопорядка, иначе беды не миновать...но люди в погонах достойно отработали свою смену...
п.с. неплохо бы друга привлечь к ответу - за оставление в беде
да какой на.рен это друг...оставить зимой на дороге в мороз...с такими друзьями и врагов не надо...
два безмозглых товарища, называющих себя друзьями, проигнорировав предупреждения власти и здравый смысл, вопреки здравому смыслу, отправились в дорогу - "если с другом вышел в путь - веселей дорога" и нас.рат и пас.ат (Volkswagen по немецки) на погоду...там в дороге...
наши друзья в теплоте салона повздорили...и один из них оказался на обочине жизни...в холодной морозной тургайской степи...
отдельное спасибо доблестным стражам правопорядка, иначе беды не миновать...но люди в погонах достойно отработали свою смену...
п.с. неплохо бы друга привлечь к ответу - за оставление в беде
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5801
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 15.02.24 - 15:33
Алкашня какая то. Затраты по поиску - разделить на двоих.
В тот вроде бурана и не было, тем более на общем снимке - видать огни посёлка- значит погода- чистая и ясная.
В тот вроде бурана и не было, тем более на общем снимке - видать огни посёлка- значит погода- чистая и ясная.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35626
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 15.02.24 - 16:25
Ну, водяры мужик нахерачился, зато отдохнул..
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Отправлено: 16.02.24 - 13:07
Моя бывшая жена сказало как то. Что б я сдох где нибудь в сугробе. Наверно она это имело ввиду) ну я на зло ей буду жить и процветать
[Исправлено: Vit, 16.02.2024 - 12:09]
[Исправлено: Vit, 16.02.2024 - 12:09]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35626
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Отправлено: 16.02.24 - 13:27
Цитата:
Почему ты бухаешь назло кому то, живешь тоже назло кому то?
Как то нормально, без ненависти пробовал?
Этот мужик тоже назло другу это сделал и что, так легче жить?
Vit:
ну я на зло
ну я на зло
Почему ты бухаешь назло кому то, живешь тоже назло кому то?
Как то нормально, без ненависти пробовал?
Этот мужик тоже назло другу это сделал и что, так легче жить?
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 16.02.24 - 13:44
Цитата:
Пивас не пью. Арак только на выходных. Сигареты ваще не курю. Пиписька работает в норме. Незнаю почему она меня хочет видить в сугробе.
111:
Пивас не пью. Арак только на выходных. Сигареты ваще не курю. Пиписька работает в норме. Незнаю почему она меня хочет видить в сугробе.
Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его нашли полицейские
Отправлено: 16.02.24 - 14:03
А все я понял. Они хотят от нас красивое отношение, прикосновение на уровне бога. Иногда мы не можем это дать .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5801
Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...
Отправлено: 16.02.24 - 14:08
Цитата:
Всегда это можно дать. Вы же на ней женились когда она была: - молода, красива, желанна, соответствовала вашим требованиям и вкусу и прочее. Дальше вы её и ИСПОРТИЛИ, больше никто.
Vit:
Иногда мы не можем это дать
Иногда мы не можем это дать
Всегда это можно дать. Вы же на ней женились когда она была: - молода, красива, желанна, соответствовала вашим требованиям и вкусу и прочее. Дальше вы её и ИСПОРТИЛИ, больше никто.
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