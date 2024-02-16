Re: КТЖ расторг договор с компанией Алии Назарбаевой: кто занял...

Отправлено: - 14:04

Что такое КТЖ: - старые вагоны; холодные вагоны; грязные туалеты; вечно НЕМЫТЫЕ и продуваемые окна; нехватка зерновозов; высокие тарифы; и КОРРУПЦИ, КОРРУПЦИЯ и ещё раз КОРРУПЦИЯ. Прямо авгиевы конюшни коррупции. Если меняется высшее начальство, то его команда ВЫГОНЯЕТ всех- ставят ВЕЗДЕ своих людей. И так по карусели - каждый раз.



Самый коррумпированнный национальный перевозчик- там за ВСЁ надо давать взятки, даже что бы устроиться техничкой.