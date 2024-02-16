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≡ "Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую школу в Кунае потратят еще полмиллиарда тенге?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48593
"Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую школу в Кунае потратят еще полмиллиарда тенге?
Отправлено: 16.02.24 - 13:29
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В октябре сообщали, что "степень готовности школы - 80%". 13 февраля депутаты проголосовали за выделение дополнительных 424,5 млн тенге. Сегодня корреспондент "НГ" попытался выяснить, когда будет сдан долгожданный объект.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35620
Re: "Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую...
Отправлено: 16.02.24 - 13:29
#1
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А на что расчитывали жители, покупая в степи хату за 140 штук за квадрат?
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
553
Re: "Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую...
Отправлено: 16.02.24 - 13:46
#2
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с такими управленцами, которые не отвечают за свои слова и обещания ничего хорошего ждать не приходится. Словом " без комментариев"
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5801
Re: "Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую...
Отправлено: 16.02.24 - 13:49
#3
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Цитата://"Без комментариев".//

Что тут комментировать: РАЗВОРОВАЛИ.
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