Re: Мужчина чуть не замерз в степи в Костанайской области. Его...

Отправлено: - 15:23

" ...если с другом вышел в путь - веселей дорога..."

да какой на.рен это друг...оставить зимой на дороге в мороз...с такими друзьями и врагов не надо...

два безмозглых товарища, называющих себя друзьями, проигнорировав предупреждения власти и здравый смысл, вопреки здравому смыслу, отправились в дорогу - "если с другом вышел в путь - веселей дорога" и нас.рат и пас.ат (Volkswagen по немецки) на погоду...там в дороге...

наши друзья в теплоте салона повздорили...и один из них оказался на обочине жизни...в холодной морозной тургайской степи...

отдельное спасибо доблестным стражам правопорядка, иначе беды не миновать...но люди в погонах достойно отработали свою смену...

п.с. неплохо бы друга привлечь к ответу - за оставление в беде