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"Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую школу в Кунае потратят еще полмиллиарда тенге?
"Возникли проблемы с батареями" - Почему на новую школу в Кунае потратят еще полмиллиарда тенге?
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