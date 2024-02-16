Отправлено: - 13:09

Эл-починно:

Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (Ledder werkstätten) - люди с ограниченными возможностями там работают.

maxsaf:

Действительно, смешно

maxsaf:

Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка

Цитата:бываеттуда все относишь чинить?)Цитата:смешно что я ничего не смыслящий в починке-починил)а человек который строит из себя великого программиста не смог наименование товаров перевести)каждому свое)Цитата:зачем?)русский язык не принадлежит русским или россииэто инструмент, мне он нужен для общения с тобой)а ты отказался от этого инструмента и переехал в страну где русского языка нетдети твои его забудутвнуки вообще знать не будут потому что он им не нуженпоэтому тебе приходится на русскоязычном форуме сидеть и доказывать что русский язык нужен всем))