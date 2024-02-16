Добринцофф: Есть ещё уровень "Таджик" там вообще огонь Таджикский-Руский-казахский-Узбекский
Дело было на границе Беларусия - Литва. Меня позвали к себе в гости казахи. Ну увидели что я земеля и позвали. Ну короче. Много говорили и в конечном итоге дошло до таджиков. Как я понял казахский язык и таджикский это разное. Это разные языки.
В основе таджикского фарси, а казахи это тюркский народ. Хотя наверное и тут есть свои сложности, смотрел передачу на ютубе, там релоканты из России,одна из Тывы, двое других из Саха(Якутии), по понятности языка им гораздо ближе кыргызский, у казахов они понимают лишь отдельные слова,кыргызы им ближе.
Таноми, не буду ничего говорить, если смотреть историю России,бОльших предателей России чем славяне не было никогда. Начиная со Святослава,остановку которого по неподтверждённым данным печенегам выдали болгары, потом череда русско-турецких войн, где "братушки" через раз переходили на сторону турков, Семиградская община всегда была против России. Что же теперь союзников не осталось? Та же самая Сербия сейчас очень хочет в ЕС. Как началась с Николая !! русофобия в Европе,так она и не заканчивается. Просто не нужно хотеть быть чьим то жандармом, может всё и успокоится
Хотя и Россия в долгу не оставалось, нет нет под шумок под предлогом защиты "братушек" да отхватывала изрядный кусок Османской империи. Кто сейчас изменился, чехи? увы они в ЕС и считают себя не славянами , а европейцами. Россия? Тоже под шумок хапнула 5 областей Украины и не подавилась.
Эл-починно: Ничего удивительного, в Германии этим занимаются (Ledder werkstätten) - люди с ограниченными возможностями там работают.
бывает туда все относишь чинить?)Цитата:
maxsaf: Действительно, смешно
смешно что я ничего не смыслящий в починке-починил) а человек который строит из себя великого программиста не смог наименование товаров перевести) каждому свое) Цитата:
maxsaf: Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка
зачем?) русский язык не принадлежит русским или россии это инструмент, мне он нужен для общения с тобой) а ты отказался от этого инструмента и переехал в страну где русского языка нет дети твои его забудут внуки вообще знать не будут потому что он им не нужен поэтому тебе приходится на русскоязычном форуме сидеть и доказывать что русский язык нужен всем))
Мишаня: Основная причина отъезда (одна, из немногих), как раз была необходимость знания языка "здесь и сейчас".
Кто то тебя хотел заставить за месяц выучить язык? Моя до сих пор его не знает, я сам не знаю его практически, и не видел таких людей, кто заставляет тут и сейчас. Это наверно из области фантастики, чтобы оправдать свое существование там у них?
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