Отправлено: - 11:51

Vit:

смотрел ролики про хромтау и актобе. Мне реально стыдно за ребят. Почему вы " профи" встали в два - три ряда. Как проедит трактор? Вы че творите.

Цитата:Ребята думают - лошары ездить не умеют. А я - смотрите как могу! И тут - упс, третий ряд