Отправлено: - 08:21

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Действительно, чем поливать цветочки во дворе и саженцы, или уже все, хана?

Цитата:Помните был ролик когда сильный буран в затобольске(сорян тобыл) крышу снесло. Теперь огороды трактором перепахали. Короче не фиг выращивать. Огурцы. Сказали жителям теперь будет тут парковка. Экономия воды будет)