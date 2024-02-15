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Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
Казахстанцев разделили на категории по потреблению воды: сколько потребуют платить?
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