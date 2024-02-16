Отправлено: - 09:36

Vit:

Я хочу выучить казахский язык. Реально он нужен мне на югах. В моей голове уже куча разных слов. Беларуских, украинских, русских, польских, казахских. Я иногда путаюсь уже. Могу в Польше в магазине сказать рахмет. А в алматы наоборот. Спасибо. Я уже запутался)

Цитата:Виталий, реально можно выучить, для повседневного общения не нужен высокий уровень. Поздороваться, спросить как дела? общаться в магазине, на работе, общественных местах и.т.д. На мой взгляд, чтобы выучить любой язык следует двигаться от простого к сложному. Многие из числа школьников не учат язык, им взрослые говорят, мол не нужно изучать, не пригодится. Скорее всего, планируют в перспективе уехать из Казахстана, в основном в Россию. Иногда иронизирую, мол там рабочих рук катастрофически не хватает, вчера смотрел ток-шоу, вдобавок к среднеазиатам, уже из Северной Кореи хотят мигрантов привозить.