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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 09:18
Цитата:
Kairat stayer:Я хочу выучить казахский язык. Реально он нужен мне на югах. В моей голове уже куча разных слов. Беларуских, украинских, русских, польских, казахских. Я иногда путаюсь уже. Могу в Польше в магазине сказать рахмет. А в алматы наоборот. Спасибо. Я уже запутался)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 09:36
Цитата:
Виталий, реально можно выучить, для повседневного общения не нужен высокий уровень. Поздороваться, спросить как дела? общаться в магазине, на работе, общественных местах и.т.д. На мой взгляд, чтобы выучить любой язык следует двигаться от простого к сложному. Многие из числа школьников не учат язык, им взрослые говорят, мол не нужно изучать, не пригодится. Скорее всего, планируют в перспективе уехать из Казахстана, в основном в Россию. Иногда иронизирую, мол там рабочих рук катастрофически не хватает, вчера смотрел ток-шоу, вдобавок к среднеазиатам, уже из Северной Кореи хотят мигрантов привозить.
Vit:
Я хочу выучить казахский язык. Реально он нужен мне на югах. В моей голове уже куча разных слов. Беларуских, украинских, русских, польских, казахских. Я иногда путаюсь уже. Могу в Польше в магазине сказать рахмет. А в алматы наоборот. Спасибо. Я уже запутался)
Я хочу выучить казахский язык. Реально он нужен мне на югах. В моей голове уже куча разных слов. Беларуских, украинских, русских, польских, казахских. Я иногда путаюсь уже. Могу в Польше в магазине сказать рахмет. А в алматы наоборот. Спасибо. Я уже запутался)
Виталий, реально можно выучить, для повседневного общения не нужен высокий уровень. Поздороваться, спросить как дела? общаться в магазине, на работе, общественных местах и.т.д. На мой взгляд, чтобы выучить любой язык следует двигаться от простого к сложному. Многие из числа школьников не учат язык, им взрослые говорят, мол не нужно изучать, не пригодится. Скорее всего, планируют в перспективе уехать из Казахстана, в основном в Россию. Иногда иронизирую, мол там рабочих рук катастрофически не хватает, вчера смотрел ток-шоу, вдобавок к среднеазиатам, уже из Северной Кореи хотят мигрантов привозить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 09:54
Цитата:
Kairat stayer:Мне на роботе мой дос сказал. Вит ты учишь меня своей наглостью в таможне а я тебя казахском языку. Ок. Слово дос. Это я узнал от него. Потом слово ишакпас. Тоже от него) вобщем шаг за шагом учим язык)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:13
Сорри, не туда поместил.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.02.2024 - 10:15]
[Исправлено: Kairat stayer, 16.02.2024 - 10:15]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:23
Цитата:
Правильно Есекбас (Есек-осёл, бас-голова).
Vit:
Потом слово ишакпас.
Потом слово ишакпас.
Правильно Есекбас (Есек-осёл, бас-голова).
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:27
Цитата:
Kairat stayer: Правильно Есекбас (Есек-осёл, бас-головаПолучается я русский ещё буду учить своего доса языку. А ваще мне нратся это выражение. Круто звучит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:30
Цитата:
Опять воду в ступе толчём? Кстати я ни разу не слышал от Абайки, что ему чем то русский язык мешал. Наоборот знание ещё одного языка обогащает. А вот Вы всегда ратуете за то чтобы был минус один язык. Вообще поучать нас из заокеанского далека, примерно тоже самое, как Марик пытался что то рассказать Гоге про Краснодар. Кстати статусный пример семья главного тренера России по футболу Валерия Карпина переехала в Талинн потому , что там проще детям учить эстонский язык. Видимо в Нарве, откуда он родом слишком большая русскоязычная диаспора. Да и смотрел передачу Дойче Велле про молодых людей из Нарвы, молодёжь начинает учить эстонский язык, чтобы поменять серый паспорт негражданина на обычный эстонский паспорт, при этом в Россию увы не собираются.
maxsaf:
Опять воду в ступе толчём? Кстати я ни разу не слышал от Абайки, что ему чем то русский язык мешал. Наоборот знание ещё одного языка обогащает. А вот Вы всегда ратуете за то чтобы был минус один язык. Вообще поучать нас из заокеанского далека, примерно тоже самое, как Марик пытался что то рассказать Гоге про Краснодар. Кстати статусный пример семья главного тренера России по футболу Валерия Карпина переехала в Талинн потому , что там проще детям учить эстонский язык. Видимо в Нарве, откуда он родом слишком большая русскоязычная диаспора. Да и смотрел передачу Дойче Велле про молодых людей из Нарвы, молодёжь начинает учить эстонский язык, чтобы поменять серый паспорт негражданина на обычный эстонский паспорт, при этом в Россию увы не собираются.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:34
Цитата:
Главное не учись материться, там с басом ещё одно слово связано, матершинное, хотя сочнее всего маты звучат на русском языке, в казахском раз-два и обчёлся.
Vit:
Круто звучит.
Круто звучит.
Главное не учись материться, там с басом ещё одно слово связано, матершинное, хотя сочнее всего маты звучат на русском языке, в казахском раз-два и обчёлся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:35
Цитата:
Уж очень по литературному, ишакбас звучит лучше.
Kairat stayer:
Есекбас
Есекбас
Уж очень по литературному, ишакбас звучит лучше.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:44
Цитата:
Kairat stayer: Многие из числа школьников не учат язык, им взрослые говорят, мол не нужно изучать, не пригодится.Нет. Не так. Я своему говорю ты учишь? Он отвечает, нет. Я ему почему?. Он зачем. Я говорю надо или ты собрался сваливать. Вобщем взрослые говорят своим детям что надо учить. Пригодится. Или тогда сваливай наверно свалит. А я не могу. Кто будет могилку братишки смотреть. Деда, бабушки, они тут похоронены. Как вы казахи говорите земля предков. Вот и я тоже. Это мои тут предки лежат. Я обязан за ними смотреть. А мою не обезательно. Самое главное я должен на этой земле сделать правильно. Что б потом было не стыдно перед богом стоять. Отвечать за свои действия.
(Полноправные пользователи)
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- 21975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:47
Цитата:
Ну он почему-то конкретно помешал Шаханову и его мнимым декабристам, раз он вынудил деятелей партийных переголосовать против русского языка. Ну пусть бы было два гос. языка, как изначально и было проголосовано. Помешал?
[Исправлено: maxsaf, 16.02.2024 - 12:00]
saba:
Кстати я ни разу не слышал от Абайки, что ему чем то русский язык мешал
Кстати я ни разу не слышал от Абайки, что ему чем то русский язык мешал
Ну он почему-то конкретно помешал Шаханову и его мнимым декабристам, раз он вынудил деятелей партийных переголосовать против русского языка. Ну пусть бы было два гос. языка, как изначально и было проголосовано. Помешал?
[Исправлено: maxsaf, 16.02.2024 - 12:00]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 10:59
Цитата:
А это уже как воспитаешь, если как тебя воспитывали,тогда наверное нет. Для меня большого труда изучить язык не составляет, почитай Шерлока Холмса,рассказ"пляшущие человечки". Во фразе нужно вычленить главное слово, потом второе, второе обычно прилагается к первому. Начинать с самого простого,например иди спать, 2 слова в русском бар жат 2 слова и в казахском, сначала разберись с одним словом, второго тебе переводить уже не не надо. Следующее уже иди домой, уйге бар, что такое бар ты уже знаешь, хоп и новое слов ты знаешь как по казахски домой и т.д. набрал определённое количество простых предложений , потом пробуешь усложнить. Например когда домой пойдешь? ты примерно знаешь уй это дом,бар идти, ты употребил глагол пойдёшь,значит в казахском тоже что то должно прибавиться. Тогда предложение Кашан уйге барасын? просто посмыслу поймёшь.
Vit:
А мою не обезательно.
А мою не обезательно.
А это уже как воспитаешь, если как тебя воспитывали,тогда наверное нет. Для меня большого труда изучить язык не составляет, почитай Шерлока Холмса,рассказ"пляшущие человечки". Во фразе нужно вычленить главное слово, потом второе, второе обычно прилагается к первому. Начинать с самого простого,например иди спать, 2 слова в русском бар жат 2 слова и в казахском, сначала разберись с одним словом, второго тебе переводить уже не не надо. Следующее уже иди домой, уйге бар, что такое бар ты уже знаешь, хоп и новое слов ты знаешь как по казахски домой и т.д. набрал определённое количество простых предложений , потом пробуешь усложнить. Например когда домой пойдешь? ты примерно знаешь уй это дом,бар идти, ты употребил глагол пойдёшь,значит в казахском тоже что то должно прибавиться. Тогда предложение Кашан уйге барасын? просто посмыслу поймёшь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 11:05
Цитата:
saba:Честно я восторге как казахи могут быстро переключиться с русского на казахский и назад. Я тоже так хочу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1254
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 11:30
Цитата:
Верный взгляд. Даже если и не пригодится - для знания полезно!
Меня не учили. Только в институте, но что значит начать в институте, когда рядом выпускники со школ, которые прошли начальныкю программу (а может, и не только начальную). Отдать должное, препод лично мне уделил внимание и довольно-таки успешно. Но, если бы это было начато со школы, возможно я бы приносил пользу Родине. Основная причина отъезда (одна, из немногих), как раз была необходимость знания языка "здесь и сейчас".
[Исправлено: Мишаня, 16.02.2024 - 10:31]
Kairat stayer:
На мой взгляд, чтобы выучить любой язык следует двигаться от простого к сложному. Многие из числа школьников не учат язык, им взрослые говорят, мол не нужно изучать, не пригодится. Скорее всего, планируют в перспективе уехать из Казахстана, в основном в Россию
На мой взгляд, чтобы выучить любой язык следует двигаться от простого к сложному. Многие из числа школьников не учат язык, им взрослые говорят, мол не нужно изучать, не пригодится. Скорее всего, планируют в перспективе уехать из Казахстана, в основном в Россию
Верный взгляд. Даже если и не пригодится - для знания полезно!
Меня не учили. Только в институте, но что значит начать в институте, когда рядом выпускники со школ, которые прошли начальныкю программу (а может, и не только начальную). Отдать должное, препод лично мне уделил внимание и довольно-таки успешно. Но, если бы это было начато со школы, возможно я бы приносил пользу Родине. Основная причина отъезда (одна, из немногих), как раз была необходимость знания языка "здесь и сейчас".
[Исправлено: Мишаня, 16.02.2024 - 10:31]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9719
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.02.24 - 11:31
Цитата:
Есть ещё уровень "Таджик" там вообще огонь Таджикский-Руский-казахский-Узбекский
Vit:
Честно я восторге как казахи могут быстро переключиться с русского на казахский и назад. Я тоже так хочу.
Честно я восторге как казахи могут быстро переключиться с русского на казахский и назад. Я тоже так хочу.
Есть ещё уровень "Таджик" там вообще огонь Таджикский-Руский-казахский-Узбекский
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