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≡ "Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили ползущих по сугробам врачей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48592
"Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили ползущих по сугробам врачей
Отправлено: 16.02.24 - 10:02
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В кулуарах Сената министра спросили, почему казахстанские дороги так плохо чистят, что врачам приходится буквально ползком добираться до места вызова. В Северо-Казахстанской области медработники и вовсе везли пациента с инсультом на санях.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14041
Re: "Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили...
Отправлено: 16.02.24 - 10:02
#1
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Давайте будем честны. Зима в этом году суровая. Я смотрел ролики про хромтау и актобе. Мне реально стыдно за ребят. Почему вы " профи" встали в два - три ряда. Как проедит трактор? Вы че творите.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14041
Re: "Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили...
Отправлено: 16.02.24 - 11:23
#2
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Идёт буран. Кто был в степи в буран тот поймёт. Ну не реально чистить. дорогу когда видимость. 1 метр. В такой буран нельзя выпускать машины. И как только утихло. Вперёд. Сначала кдм тракторы и тд. Всё потом всем станет легче. А как они Поедут чистить если супер" профи" перекрыли всю дорогу?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1254
"Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили ползущих по сугробам врачей
Отправлено: 16.02.24 - 11:51
#3
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Цитата:
Vit:
смотрел ролики про хромтау и актобе. Мне реально стыдно за ребят. Почему вы " профи" встали в два - три ряда. Как проедит трактор? Вы че творите.

Ребята думают - лошары ездить не умеют. А я - смотрите как могу! И тут - упс, третий ряд
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14041
"Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили ползущих по сугробам врачей
Отправлено: 16.02.24 - 12:07
#4
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Цитата:
Мишаня: Ребята думают - лошары ездить не умеют. А я - смотрите как могу! И тут - упс, третий ряд
Мне реально стыдно за них. Я уже тут писал Сызрань- тольяти. Закрыли дорогу. Ныли, плакали. Мы с голода умрём и тд. Я был в шоке. Мужиков стало мало. Одни нытики, сыкуны.
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